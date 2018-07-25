HABER

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler Yasası kabul edildi. Dün madde görüşmeleri tamamlanan yasanın bugün de oylaması yapıldı.

284 OYLA KABUL EDİLDİ

Oylamaya 380 milletvekili katıldı. Oylama sonucunda 284 kabul, 9 ret ve bir çekimser oy kullanıldı.

İHA

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Damacana suyu kimin taşıyacağına taş makasla karar verdilerDamacana suyu kimin taşıyacağına taş makasla karar verdiler
Burdur Gölü'nün son konukları flamingolarBurdur Gölü'nün son konukları flamingolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM terör yasa

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İstanbul'da Bayrampaşa-Yenikapı arası metro seferlerine yağış engeli

İstanbul'da Bayrampaşa-Yenikapı arası metro seferlerine yağış engeli

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan ortak basın açıklaması çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan ortak basın açıklaması çağrısı

İçişleri bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Memur alım sonucu 2018 sonuç sorgulama sayfası!

İçişleri bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Memur alım sonucu 2018 sonuç sorgulama sayfası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.