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Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:31 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven'in Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün 24 Haziran erken seçimlerinde adaylığının kabul edildiğini açıklaması üzerine vatandaşlar Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? gibi soruların cevabını aramaya başladı. İşte Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? gibi sorularınızın tüm detayları...

Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

YSK Başkanı Sadi Güven'in Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün 24 Haziran erken seçimlerinde adaylığının kabul edildiğini açıklaması üzerine vatandaşlar Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? gibi soruların cevabını aramaya başladı. İşte Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz hakkında tüm detaylar...

VECDET ÖZ KİMDİR?

1959 yılında Samsun ili Çarşamba ilçesinde bir esnaf ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilçede tamamlamış ve lise birincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlamış, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde Doktora (PhD) eğitimini tamamlayarak aynı enstitüde girdiği sınavda Yardımcı Doçent ünvanını kazanmış ve Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır. Daha sonra da yurt dışında yeterlik sınavlarını başararak sırasıyla Doçent ve Profesörlük ünvan ve diplomalarını almaya hak kazanmıştır. Yüze yakın ulusal ve uluslar arası bilimsel yayını ve ‘Biyoterör’ alanında yazarlığını yaptığı bir de ders kitabı bulunmaktadır.

VEDET ÖZ

BULUNDUĞU İDARİ GÖREVLERİ:

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi Müdürü (1989-1993)
  • Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü (1993-1995)
  • Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili (1995-1998)
  • İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı (2005-2013)
  • İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Enstitü Kurulu Üyesi ve Müdür Yrd. (2013-2015)
  • Adalet Partisi Genel Başkanı (2015- Halen)

VECDET ÖZ

ULUSAL PROJELERİ:

  • İçme ve Kullanma Sularının ıslahı, “Plastik Damacana Tüp Su” projesinin tasarlanarak hayata geçirilmesi, ülke geneline yaygınlaştırılması ve su sanayi’nin çağdaş üretime geçirilmesi.
  • Eski tip motorların çevre ve dolayısı ile insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin araştırılması, havaya yaydıkları zehirli gazların belirlenmesi, yeni motor teknolojilerinin bu amaçla mukayese edilmesi ve motorlu taşıtlarda eksoz emisyon ölçümünün yapılarak denetimin ülke geneline yaygınlaştırılması.
  • Açıkta satılan gıdaların men edilmesi amacı ile gıda denetim yöntemlerinin geliştirilmesi, denetimlerin ülke geneline yaygınlaştırılması ve tüm gıda sanayi’nin FDA standartlarında üretime geçirilmesi.
  • İlaç sanayinde kullanılan teknolojinin ve üretimin kontrol edilmesi ve uluslar arası standartlara (GMP) yükseltilmesi.
  • Hava Kalite Kontrol Yasaları’nın hazırlanması, havayı kirleten ajanların belirlenmesi, modern enerji üreten sistemlerin kontrollü olarak yaygınlaştırılması ve eski teknolojilerin men edilmesi.
    YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
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