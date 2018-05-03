Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

YSK Başkanı Sadi Güven'in Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün 24 Haziran erken seçimlerinde adaylığının kabul edildiğini açıklaması üzerine vatandaşlar Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? gibi soruların cevabını aramaya başladı. İşte Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz hakkında tüm detaylar...
VECDET ÖZ KİMDİR?
1959 yılında Samsun ili Çarşamba ilçesinde bir esnaf ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilçede tamamlamış ve lise birincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlamış, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde Doktora (PhD) eğitimini tamamlayarak aynı enstitüde girdiği sınavda Yardımcı Doçent ünvanını kazanmış ve Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır. Daha sonra da yurt dışında yeterlik sınavlarını başararak sırasıyla Doçent ve Profesörlük ünvan ve diplomalarını almaya hak kazanmıştır. Yüze yakın ulusal ve uluslar arası bilimsel yayını ve ‘Biyoterör’ alanında yazarlığını yaptığı bir de ders kitabı bulunmaktadır.
BULUNDUĞU İDARİ GÖREVLERİ:
ULUSAL PROJELERİ:
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