“VEDAŞ işi sıkı tutuyor”

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) “14. koordinasyon toplantısını” 16,17 ve 18 Şubat tarihlerinde Van’da bulunan şirket merkezinde gerçekleştirdi.

VEDAŞ Genel Koordinatörü Osman Akyol’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya Dağıtım Direktörü Ali Aydın, Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, il ve grup müdürleri ile üst düzey yöneticiler katılım sağladı. 2017 yılı gerçekleşmelerinin ve 2018 yılı projelerinin değerlendirildiği toplantıda, tüketicilerine batı standardının da üzerinde elektrik dağıtım hizmeti vermeyi amaçladıklarını ifade eden Akyol, “Şirketimizin üst düzey yöneticilerinin katıldığı koordinasyon toplantılarımızda; yatırım, işletme, bakım ve onarım, tüketici memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, personel performansının değerlendirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri, teknolojik yatırımlar, kaçak elektrik ile mücadele gibi başlıklarda kısa, orta ve uzun vadeli gerçekleşmeleri değerlendiriyoruz. Mevcudumuzu daha verimli nasıl kullanabiliriz, tüketicilerimize en iyi hizmeti vermek için neler yapabiliriz düşüncesiyle yönetici arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aldığımız kararların sahadaki yansımasını takip ediyor eksikler varsa gidermek amacıyla yeni yol haritası belirliyoruz. Kısacası koordinasyon toplantılarımızda en ücra bölgemizdeki elektrik şebekesini dahi mercek altına alarak bir nevi Şirketimizin röntgenini çekiyoruz. Nihai hedefimiz; tüketici memnuniyetini daha da artırmak, tüketicilerimize batı standartlarının da üzerinden elektrik dağıtımı hizmeti vermek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaktır” dedi.