VEDAŞ’tan öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bulanık ilçesi Seçme köyü Sütlüce Mezrası İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy okulu öğrencilerini sevindirdi. VEDAŞ Müdür Vekili Mesut Baskın ve beraberindekiler, beraberinde getirdikleri giyim ve kırtasiye malzemelerini Sütlüce Mezrası İlkokulu öğrencilerine dağıttı. Burada bir konuşma yapan VEDAŞ İl Müdürü Vekili Mesut Baskın, bu anlamlı günde çocukların yüzünde tebessüm oluşturabilmek için merkeze en uzak mezralardan birinde öğrencilerle buluştuklarını söyledi. Çocukların mutluluklarına ortak olmanın kelimelerle anlatılmayacağını kaydeden Baskın, "En büyük hazinemiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım. VEDAŞ ailesi olarak daima çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projelerin içerisinde yer aldık. Bizler biliyoruz ki bir toplumda çocuklar gülüyorsa gelecek aydınlık demektir. Son olarak çocuklarımızın gelişiminde büyük emeği olan tüm fedakâr öğretmenlerimize de bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sütlüce Mezrası İlkokulu Öğretmeni Özal İnci de, "Merkezden bu kadar uzak bir noktayı ziyaret ederek bizlere moral olan ve hediyeleriyle çocuklarımızı sevindiren VEDAŞ ailesine teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erden ise, "VEDAŞ ailesine gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ederim. Kurumlarımızın öğrencilerimiz ile özellikle bugünlerde birlikte olmasının önemli olduğunu düşünüyor, bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.

Etkinliğe; Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Resul Bulut, Bulanık Öğretmenevi Müdürü Metin Bostancı, Bulanık Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu ve Sütlüce Köyü Muhtarı Kudbettin Aslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.