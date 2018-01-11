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Vefat eden eşinin ödülünü gözyaşlarıyla aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 16:00 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 25 yıl UMKE ve 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde görev yapan, geçen yıl kalp krizinden ölen Dr. Bedri Bilge'nin adına, eşi Dilara Bilge'ye 'En iyi sağlık hizmet ödülü' verildi. Ayrıca geçen yıl Sağlık Bakanlığı tarafından 'Yılın hekimi' seçilen, ancak Bedri Bilge'nin rahatsızlığı dolayısıyla alınamayan ödül de törende, Dilara Bilge'ye verildi.Yaşamının 8 yılını 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde olmak üzere 25 yıldır Manisa'da görev yapan 51 yaşındaki Dr. Bedri Bilge, geçen yıl 12 Nisan'da, kalp krizinden öldü. Manisa'da sevilen sağlık personeli Dr. Bedri Bilge'nin anısını, sağlık çalışanları yaşattı. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen törenle Dr. Bedri Bilge adına, eşi Dilara Bilge'ye 'En iyi sağlık hizmet ödülü' ve Sağlık Bakanlığı'nın yılın hekimi ödülü verildi. Programda konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa İrğat, Dr. Bedri Bilge'nin çok sevilen bir sağlık çalışanı olduğunu belirterek, 'En iyi sağlık hizmet ödülünü hayatını kaybeden Bedri Bilge'nin anısına eşi Dilara Bilge'ye verdiklerini söyledi. Konuşmalar boyunca duygulanan Dilara Bilge, gözyaşlarına hakim olamadı.Manisa Sağlık İl Müdürü Necip Yemenici ise Dr. Bedri Bilge'nin hem UMKE'ye hem de 112 acil sağlık hizmetlerine gönül vermiş biri olduğunu anlattı. Yemenici, şöyle dedi:"İnsanlar öldükten sonra hizmetleri adına böyle ödüler verilebiliyor. Onunla beraber çalışmayı çok isterdik. Değerli bir 112 gönüllüsünün aramızda olmaması bizi üzüyor. Ancak hala unutulmadı, seviliyor ve anılıyor. 112 denince, Bedri Bilge akla geliyor. İnsan öldükten sonra yaptıklarıyla hizmete devam ediyor. Dr. Bedri Bilge'yi unutmayacağız."Konuşmaların ardından Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa İrğat, Sağlık Müdürü Necip Yemenici ile birlikte 'En iyi sağlık hizmet ödülünü', Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge'ye verdi.YILIN DOKTORU ÖDÜLÜ DE 1 YIL SONRA VERİLDİHer yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yılın hekimi ödülünü rahatsızlığı dolayısıyla alamayan, ardından da vefat eden Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge'ye verildi. Necip Yemenici, "Sağlık Bakanlığı'nda program düzenleniyor ve ödüller veriliyor. Ne yazık ki o dönemde ödülünü almak nasip olmamış. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın ödülünü 1 yılın ardından eşi Dilara Bilge'ye teslim ediyoruz" dedi.Eşinin alamadığı ödülü 1 yıl sonra alan Dilara Bilge gözyaşlarına hakim olamadı.

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