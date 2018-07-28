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Vefat eden özel harekat polisi için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

Gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü için görev yaptığı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi

Eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü için tören düzenlendi.

Gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 49 yaşındaki özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü'nün cenazesi, görev yaptığı Yenimahalle'deki Özel Harekat Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü için düzenlenen törene ailesi ve meslektaşları katıldı.

Camgözlü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından mesai arkadaşları helallik aldı.

Camgözlü'nün cenazesi, okunan duaların ardından defnedilmek üzere memleketi İzmir'e uğurlandı.
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- Sosyal medyada duygulandıran görüntü

Camgözlü'nün 11 yaşındaki kızı Almira'nın, bir süre önce babası için müzik öğretmeniyle birlikte hazırladığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı, "Bana bir masal anlat baba" şarkısını söylediği video, izleyenleri duygulandırdı.

Camgözlü, 24 yıllık meslek hayatı boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen çukur operasyonları dahil terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda görev almıştı.

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