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Vefat eden özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü'nün naaşı İzmir'de toprağa verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Camgözlü, gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Camgözlü için İzmir'in Balçova ilçesindeki Merkez Yukarı Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, hayatını kaybeden polis memurunun eşi Serap, kızı Almira, annesi Fatma ve kız kardeşi Nevin Camgözlü'nün yanı sıra Ankara'dan gelen özel harekat polisleri katıldı.

Meslektaşları Camgözlü'nün Türk bayrağına sarılı tabutu önünde saygı nöbeti tuttu. Bu sırada tabutun başına gelen anne Fatma ve kız kardeşi Nevin Camgözlü göz yaşı döktü.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Camgözlü'nün naaşı özel harekat polislerinin omuzlarında salavat getirilerek çıkarıldı. Camgözlü'nün naaşı Narlıdere mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim Nejat Camgözlü 24 yıllık meslek hayatı boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen çukur operasyonları dahil terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda görev almıştı.

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cenaze kalp krizi Özel Harekat Şube Müdürlüğü Polis memuru

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