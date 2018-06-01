Vegan diyeti karbon ayak izini azaltabiliyor

Vegan diyetiyle, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın büyük ölçüde azaltılabileceği kaydedildi.

Independent'te yer alan habere göre, Science dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere'nin Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, beslenme alışkanlıklarından et ve süt ürünlerini çıkarmanın, bireyin bıraktığı ayak karbon izini yüzde 73'e kadar azaltabildiğini ortaya koydu.

Bu gıda ürünlerinin dünya çapında tüketilmemesi halinde küresel tarım arazilerinin kullanımının yüzde 75 oranında azaltılabileceğini belirten araştırmacılar, bu durumun hem sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde düşüreceğini hem de doğal yaşamın yok olmasının başlıca nedenlerinden olan tarımda kaybedilen doğal yaşam arazilerine de yer açacağını savundu.

Tarımın çevre üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı analizlerden olan çalışmada, 119 ülkede yaklaşık 40 bin çiftliğe ait veriler kullanıldı.

Çalışmada yenilen tüm gıdaların neredeyse yüzde 90'ını oluşturan toplam 40 tarımsal ürünü inceleyen araştırmacılar, iklim değişikliği emisyonlarını, su kirliliğini ve hava kirliliğini analiz ederek bunlardan her birinin çevreyi nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Bulgularla, et ve süt üretiminin, tarımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 60'ından sorumlu olduğu tespit edildi.

Isınma, enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetleri gibi insan aktiviteleriyle atmosfere yayılan karbon miktarı için "karbon ayak izi" tabiri kullanılıyor.

