"Vekalet kurbanları toplayıp, kasaplara satıyorlar"

Antalya Müftüsü Osman Artan, vekaletle kurbanları toplayıp, kasaplara satan, yine bu dönemde topladıkları derilerle vurgun yapan kişilerin ya da kuruluşların olduğunu bildirdi.

Artan, düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı, kurbanın kesimi, dağıtımı ile ilgili "Alo 190" hattına çok sayıda soru geldiğini belirtti. Kurban Bayramı'nın bir et yeme ya da et bayramı olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Artan, bunun maddi gücü yerinde, belli şartları taşıyan insanların Allah'a karşı şükür ibadeti olduğunu kaydetti.

Kurban etinin bir kısmının aile içinde, bir kısımının komşularla yenilmesi, bir bölümünün de maddi durumu iyi olmayan insanlara dağıtılması gerektiğine işaret eden Artan, şunları söyledi:

"Kurban ibadeti, et toplama, et stoklama değil, kesilen kurbanın dostluğun pekişmesi, toplumda kardeşlik duygusunun sağlanması amacıyla paylaşılmasıdır. Maddi durumu iyi olan bazı aileler, iki kurban keserek birini aile içinde tüketiyorlar, diğerini ise vekalet yöntemiyle bağışta bulunuyorlar. Bu çok güzel bir davranış." diye konuştu.