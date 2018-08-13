"Vekalet kurbanları toplayıp, kasaplara satıyorlar"

Antalya Müftüsü Osman Artan, vekaletle kurbanları toplayıp, kasaplara satan, yine bu dönemde topladıkları derilerle vurgun yapan kişilerin ya da kuruluşların olduğunu bildirdi.
Artan, düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı, kurbanın kesimi, dağıtımı ile ilgili "Alo 190" hattına çok sayıda soru geldiğini belirtti. Kurban Bayramı'nın bir et yeme ya da et bayramı olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Artan, bunun maddi gücü yerinde, belli şartları taşıyan insanların Allah'a karşı şükür ibadeti olduğunu kaydetti.
Kurban etinin bir kısmının aile içinde, bir kısımının komşularla yenilmesi, bir bölümünün de maddi durumu iyi olmayan insanlara dağıtılması gerektiğine işaret eden Artan, şunları söyledi:
"Kurban ibadeti, et toplama, et stoklama değil, kesilen kurbanın dostluğun pekişmesi, toplumda kardeşlik duygusunun sağlanması amacıyla paylaşılmasıdır. Maddi durumu iyi olan bazı aileler, iki kurban keserek birini aile içinde tüketiyorlar, diğerini ise vekalet yöntemiyle bağışta bulunuyorlar. Bu çok güzel bir davranış." diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay ve TİKA organizasyonu ile yurt içinde ve dışında vekalet yöntemiyle kurban kesimlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Artan, 145 ülkede, yurt içinde de 280 merkezde kurban kesiminin yapıldığını kaydetti.
Artan, geçen sene 250 bin vekalet kurban kesildiğini, bu yıl ise 300 bin vekalet kurban kesimi arzulandığını aktaran Artan, fiyatların yurt içinde 850 lira, yurt dışında 625 lira olduğunu bildirdi.
Vekalet yönteminde güvenilir ve devlet tarafından denetlenebilir kuruluşların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Artan, şunları belirtti:
"Vekaletle kurbanları toplayıp, kasaplara satan kuruluşların olduğuna şahit oluyoruz. Aynı şekilde bu dönemde topladıkları derilerle zengin olan, vurgun yapan kişilerin ya da kuruluşların olduğunu öğreniyoruz. Türkiye bir FETÖ örneğini yaşadı, aynı hataların yapılmaması için vekalet kurbanlarınızı ve derilerinizi güvenilir ve devlet tarafından denetlenebilir yerlere vermelisiniz."
- Paket kurban eti uygulamasına dikkat
Bazı marketlerde kurban etlerinin paket halinde verilmesine değinen Artan, bu konuda da vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Kurbanın, bayram namazından sonra bayram günleri içinde ve ibadete uygun şartlarda kesilmesi gerektiğini dile getiren Artan, şunları söyledi:
"Şartlara uygun kesildiği takdirde paket uygulamasında bir mahsur yok. Bazen kulağımıza geliyor, arife günü kurbanlar kesiliyor, şoklanıyor, bayram günü paketler içinde vatandaşlara veriliyor, bu ibadet olmuyor. Kurban keserken ibadet yapıyoruz, ibadet şartlarını taşıması gerekiyor. 7 kişi bir hayvana giriyor, bu 7 kişinin de ibadet niyetinde olması gerekiyor, aksi takdirde kurban kesimi kabul olmaz."
Artan, hayvanların önce şoklanıp sonra kesilebildiğini belirterek, "Şoklama esnasında hayvan ölmüşse kurban olmaz, kurban diri hayvanlardan olur. Hayvanın ölmeden kesilmesi lazım." dedi.
Kurban etinin fakir durumdaki herkese verilebileceğini anlatan Artan, "Bir Hristiyan'a da verebilirsiniz. Zaman zaman yurt dışında karşılaşıyoruz, bir Hristiyan kişiye et veriyoruz, bu davranıştan etkilenen kişi Müslüman oluyor. Güzel bir davranış. Antalya'da çok sayıda Rus komşularımız var, onlara da verebilirsiniz." değerlendirmede bulundu.
Artan, kurbanlık hayvanın faiz olmamak şartıyla kredi kartıyla da alınabileceğini kaydetti.
- "Nahoş görüntülerden ve israftan kaçının"
Antalya'nın turizm kenti olduğuna dikkati çeken Artan, sokaklarda hayvan kesilmemesi gerektiğini söyledi.
Her belediyenin kurban satım ve kesim yerine ilişkin hizmetleri olduğunu aktaran Müftü Osman Artan, şöyle dedi:
"Ehil olmayan kişilerce kesilen hayvanlar eziyet görüyor, hijyenik olmayan koşullarda kesimler yapılıyor. Hayvanın, derisi, bağırsakları, kanları israf ediliyor. İnsan bunları görünce üzülüyor. Özellikle çocukların gözü önünde kurban kesilmemesini öneriyoruz. Bazı insanlar kestikleri kurbanın kanını çocuklarının ya da kendilerinin alnına sürüyorlar, dinen böyle birşey yok."
Medine'de Antalya kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu bazı hacı adaylarının yaralandığını anımsatan Artan, sağlık durumlarının iyi olduğunu, zararlarının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.
Artan, hacı adaylarının kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdiğini ifade etti.
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