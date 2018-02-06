Vekiller, Kütahyalılar’ın taleplerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştırdı

AK Parti Kütahya milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’yı ziyaret ederek, şehrin talepleriyle ilgili hazırladıkları dosyayı sundular.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdroğan’a bilgi verdikleri konuların yer aldığı dosyayı, Genel Sekreter Fahri Kasırga’ya takdim ettiler.

Milletvekilleri Nazlı, Gazel, Tan ve Kavuncu, Kasırga ile makamında bir süre bilgi alış verişinde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’den ayrıldılar.(EFE)