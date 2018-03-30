Vel ESBİD üyeleri, Çanakkale Bisiklet Festivali’ne katıldı

Eskişehir Bisiklet Derneği Vel ESBİD üyeleri, bisikletleriyle birlikte Çanakkale Bisiklet Festivaline katıldı.

Konuyla ilgili bilgiler veren, Vel ESBİD Derneği yetkilisi Barbaros Tekin “Bisiklet turu adından anlaşıldığı gibi bir yarış değil keyifli bir bisiklet turu ve aziz şehitlerin anısına yapılan birlik, beraberlik ve kardeşlik organizasyonudur. Bizlerde Vel ESBİD olarak 2 otobüs olarak bu sene üçüncü defa katıldık. Tarihin izinde birinci gün Truva Antik Kenti’ne pedal çevirdik, ikinci gün ise Tarihi Yarımada’da şehitler abidesi ve şehitliklerimizi ziyaret ettik. Geçen sene 3 bin civarında bisikletli katılımcı sayısı bu sene daha da artmış ve organizatörlerden öğrendiğimize göre başvuru sayısı 5 bin 500’ü geçmişti. Bu kadar çok katılımcıya rağmen tur çok iyi organize edilmişti ve hiçbir aksaklık yaşamadık. Böyle bir etkinliğe hep birlikte katılıp keyfinin sürülmesi ve gururunun yaşanıp güzel hatıralarla dönmek çok güzeldi" dedi.

Ayrıca kentte kendilerinin sürekli günlük ve kamplı bisiklet turları düzenlediğine dikkat çeken Tekin, tüm Eskişehirlileri bisiklet binmeye, spor yapmaya ve düzenledikleri bisiklet etkinliklerine katılmaya davet etti.