Veliefendi'de yangın

İSTANBUL (AA) - Veliefendi Hipodromu yakınında bulunan metruk bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, hipodrom yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yoğun duman, İstanbul'un birçok noktasında görülebiliyor.

