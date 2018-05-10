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Veliler ve çocukları "okuma" aşkıyla sınavda ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan "Aileler Yarışıyor" projesi kapsamında kitap okuyan veliler ve çocukları, aynı sıralarda girdikleri sınavda başarılı olmaya çalıştı - Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Asım İlarslan: - "Velilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Katılımın yıldan yıla artması da bunu gösteriyor. Velilerimizin sınava gösterdiği ilgiden çok mutluyuz" - Türkçe öğretmeni Pınar Petenkaya: - "Velilere yönelik sınavımız bu yıl daha seçiciydi. Öğrencilerimizin sınavları daha iyi geçmiş gibi görünüyor. Sınav sonucunu veliler ve öğrencilerimizi ekip olarak değerlendiriyoruz. İkisinin ortak net sayısına göre değerlendirme yapacağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan "Aileler Yarışıyor" projesi kapsamında kitap okuyan veliler ve çocukları, aynı sıralarda girdikleri sınavda başarılı olmaya çalıştı.

Okul yönetimi tarafından belirlenen kitabı okuyan veliler ve öğrenciler, ödüllü yarışmada dereceye girebilmek için tek döktü. Sınavda dereceye giren ekiplere, kupa, plaket, madalya ve termal otelde yemek hediye edileceğini bildirildi.

Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Asım İlarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerler eğitimi kapsamında uygulanan projenin 4 yıldır devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında veliler ve öğrencilere okumaları için kitap verdiklerini belirten İlarslan, "Belli zaman dilimlerinde velilerimizi ve öğrencilerimizi sınava tabi tutuyoruz. Güzel bir okuma etkinliği yapıyoruz. Bu yılki katılım gerçekten yüz güldürdü. 194 veli ve öğrencimiz katıldı. Bu sayı ilk yıl 60 civarındaydı. Her yıl artıyor." diye konuştu.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıp süreklilik sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan İlarslan, "Velilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Katılımın yıldan yıla artması da bunu gösteriyor. Velilerimizin sınava gösterdiği ilgiden çok mutluyuz." dedi.

- "Önemli olan katılımın sağlanmasıdır"

Türkçe öğretmeni Pınar Petenkaya da projeye velilerin de dahil edilmesinin öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını aktardı.

Velilerin çalışmayı sahiplenmesinin çok önemli olduğunu anlatan Petenkaya, şöyle devam etti:

"Katılım gerçekten çok yüksek ve her geçen yıl artıyor. Velilere yönelik sınavımız bu yıl daha seçiciydi. Öğrencilerimizin sınavları daha iyi geçmiş gibi görünüyor. Sınav sonucunu veliler ve öğrencilerimizi ekip olarak değerlendiriyoruz. İkisinin ortak net sayısına göre değerlendirme yapacağız. İnşallah, hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz iyi bir sınav geçirmiştir. Burada asıl önemli olan katılımın sağlanmasıdır."

-“Dereceye girmede iddialıyız”

Sınava katılan velilerden Şükrü Türkoğlu ise çocuklarıyla aynı sınava girmenin ayrı bir heyecan yaşattığını dile getirdi.

Türkoğlu, çocukların heyecanına ortak olduklarına dikkati çekerek, "Bu etkinlik birlikte kitap okumamıza vesile oldu. Birlikte oturup aynı etkinliği paylaşmak insana ayrı bir mutluluk veriyor. Sınava oğlumla beraber çalıştık. Ayrıntılara dikkat ettik. Dereceye girmede iddialıyız." dedi.

Velilerden Zehra Cerit, iki yıldır oğluyla katıldığı etkinliğin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırdığını ifade etti. Anne ve babaların sınava katılarak çocuklarına güzel örnek olduğuna işaret eden Cerit, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çalışıyor olmamdan dolayı her ne kadar kitabımı bitiremesem de sınavım gayet güzel geçti. Soruların hepsini yaptım ama aralarından yanlış da çıkabilir. Oğlum da benim gibi yaptıysa sınavı kazanabiliriz. Bu güzel projenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem bilgimizi arttırıyor hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırıyorlar.”

- “Güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz”

Emir Batı Salman da sınava annesiyle katıldığını, okulun verdiği kitabı evde okuyup özet çıkardıklarını vurguladı. "Çok güzel hazırlandık, güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz." diyen Salman, annesiyle aynı sırada sınava girmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Zeynep Asya Öztepe de soruların kendilerine göre kolay olduğunu, kazanacaklarına inandığını anlattı.

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