Velilerden okulun kapatılacağı söylentilerine tepki

"Cumhuriyet’in bir kayba, Manisa’nın bir kayba uğramasına izin vermeyeceğiz"

Velilerin basın açıklamasına destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Siyasi kimliğimizle değil, seçim bir gün hayat her gün devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekiliyiz ama aynı zamanda Manisa Milletvekiliyiz. Burada arkamızdaki okulda her görüşten velinin öğrencileri var. Milli Eğitim adı üstünde milli bir politika olması gerekir. 4+4+4 olduğunda bu okulların yetmeyeceğini, ayrılacağını, bazı okulların kapanacağını, birçok okulun öğrencisinin mağdur olacağını hep söylemiştik. Bugün ortaya çıkan tablo ortada. Okul aile birliğinin başkanı, yönetim kurulu üyeleri dün telefon açtılar. Heyecandan konuşamıyorlardı. Telefonda ağlıyorlardı. Okulun 3 yıl içerisinde kademeli olarak kapatılacağını öğrenmişlerdi. Bu konuda onlara destek olmak için buraya geldik. Manisa’daki tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu okul geleneği gereği, adı gereği, varlığı gereği Manisa için olmazsa olmaz okullardan bir tanesidir. Öğrencilerimizin bağırdıkları, ’Cumhuriyet dimdik ayakta’ dediği, Cumhuriyeti kuran bu okuldaki tüm öğrencilerin dedeleridir, dedelerinin babalarıdır. Cumhuriyet kurulurken nasıl hep birlikte olduysak, Cumhuriyet Anadolu Lisesini savunurken de hep birlikte olacağız. Öğrencilerimizin sürgün edilmesine okullarından edilmesine bu güzel okulun isminin değiştirilmesine, Cumhuriyet’in bir kayba, Manisa’nın bir kayba uğramasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel, Eğitim-İş Şube Başkanı Cem Ok da katıldı.