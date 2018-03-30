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“Velilerimiz Okuyor” projesinin ödül töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 19:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’da düzenlenen “Velilerimiz Okuyor” projesi kapsamında dereceye giren velilere ödülleri verildi.Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Velilerimiz Okuyor” projesi kapsamında kitap alan 8 bin 111 veli içerisinde 2 bin 226 veli sınava girdi.

“Velilerimiz Okuyor” projesinin ödül töreni düzenlendi

Adıyaman’da düzenlenen “Velilerimiz Okuyor” projesi kapsamında dereceye giren velilere ödülleri verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Velilerimiz Okuyor” projesi kapsamında kitap alan 8 bin 111 veli içerisinde 2 bin 226 veli sınava girdi. Veliler okudukları kitaptan sınav oldu. Sınav sonunda dereceye giren velilere düzenlenen tören ile ödülleri verildi.
Adıyaman Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen ödül törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Gümüş ve eğitimciler ile veliler katıldı.
Törenin açılışında konuşmasına yapan Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Gümüş, 3’ü merkez, 3’ü köyler olmak üzere toplam 6 okuldan 18 veliye ödül verileceğini, 6 okul müdürüne de ödül verileceğini belirtti.
Gümüş, kitap okumanın faydalarından bahsederek, velilerin öğrencilere örnek olması gerektiğini dile getirdi.
Vali Yardımcısı Ayhan Akpay ise, projenin anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmalar sonrasında dereceye giren veliler ve okul müdürlerine plaketleri verildi.

“Velilerimiz Okuyor” projesinin ödül töreni düzenlendi

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