Velinin öğretmeni darbettiği iddiası

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, eğitimciye şiddetin her geçen gün artarak devam ettiğini, "ALO 147" hattına yapılan her şikayetin işleme konulduğunu ve öğretmenlerin şamar oğlanına döndüğünü söyledi.

Tutuklanan saldırganın birkaç gün sonra serbest bırakılacağını iddia eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Biz eğitimciler artık can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. ALO 147 hattı saçmalığından vazgeçilmesini istiyoruz. Her okula mutlaka güvenlik görevlisi tahsis edilmelidir. Asılsız şikayetlerde bulunan velilere yaptırım uygulanmalıdır. Şiddete başvuranlara yönelik caydırıcı cezaların verilmesi ve yasal düzenlemenin bir an önce meclis gündemine gelmesi en önemli beklentimizdir. Bu menfur olayı kınıyor, okulumuza, öğretmenimize ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."