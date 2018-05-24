Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde yer alan Türkiye Pavyonu, "Vardiya" isimli projeyle açılış yaptı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü, Schüco Türkiye ve Vitra’nın eş sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Dışişleri Bakanlığı himayesindeki Türkiye Pavyonu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Venedik Bienali Başkanı Paolo Baratta, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, eş sponsorlar Schüco Türkiye Genel Müdürü Can Eren ve VitrA adına Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şaban Karataş ile İletişim Koordinatörü Doğan Güngör katıldı.

Bu yıl Türkiye Pavyonu'nda yer alan "Vardiya" başlıklı projenin küratörü Kerem Piker ile yardımcı küratörler Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün’ün yanı sıra Türk ve uluslararası mimarlık, sanat ve akademi dünyasından önemli isimler de açılışta hazır bulundu.