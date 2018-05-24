Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde yer alan Türkiye Pavyonu, "Vardiya" isimli projeyle açılış yaptı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü, Schüco Türkiye ve Vitra’nın eş sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Dışişleri Bakanlığı himayesindeki Türkiye Pavyonu’nun açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Venedik Bienali Başkanı Paolo Baratta, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, eş sponsorlar Schüco Türkiye Genel Müdürü Can Eren ve VitrA adına Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şaban Karataş ile İletişim Koordinatörü Doğan Güngör katıldı.
Bu yıl Türkiye Pavyonu'nda yer alan "Vardiya" başlıklı projenin küratörü Kerem Piker ile yardımcı küratörler Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün’ün yanı sıra Türk ve uluslararası mimarlık, sanat ve akademi dünyasından önemli isimler de açılışta hazır bulundu.
Açılışta konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, Türkiye Pavyonu’nda yer alan Vardiya'yı "bienal kavramını sorgularken iş birliği fikrine ve ortak üretim olanaklarına odaklanan, yenilikçi bir proje" şeklinde tanımladı.
Bu projeyle düşünme ve oluşturmanın potansiyelinin keşfedileceğini dile getiren Eczacıbaşı, "Venedik Bienali’nde düzenlediğimiz sergiler, ülkemizin kültür-sanat alanındaki başarılarının yurt dışında yankı bulmasına olanak sağlıyor. Böylece Türkiye ile küresel ölçekteki kültür-sanat evreni arasında çok önemli etkileşim olanakları yaratıyoruz." dedi.
- Türkiye Pavyonu üretim mekanı olacak
Bu yıl, 26 Mayıs-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde, küratörlüğünü Yvonne Farrell ve Shelley McNamara’nın üstlendiği "Serbest Mekan" başlıklı ana serginin yanı sıra 63 ülkenin sergileri bulunuyor.
Türkiye Pavyonu, bienalin ana mekanlarından Arsenale’de, 25 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak. Türkiye Pavyonu'nda, Kerem Piker’in küratörlüğündeki "Vardiya" başlıklı proje yer alacak.
Vardiya projesi, sergi süresince dünyadan mimarlık öğrencilerinin katılımıyla şekillenerek gelişecek. Bienal süresince, 16 ülkeden 122 mimarlık öğrencisi, haftada 10 kişilik gruplar halinde Venedik’e gelerek, farklı temalar etrafında atölye çalışmaları geliştirecek, "film, enstalasyon, maket, fanzin, üç boyutlu baskı" gibi pek çok farklı formatta özel içerikler üretecek.
Türkiye Pavyonu, atölye çalışmalarının yanı sıra projenin internet sitesinden canlı yayınlanacak 50 dijital buluşma ve 6 uluslararası konuk konuşmacının katılacağı sohbetlerle, bienalin açık kalacağı 25 hafta boyunca yaşayan bir buluşma ve üretim mekanı olacak.
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