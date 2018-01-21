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Venedik sirki, Nevşehir’de gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:12 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- VENEDİK sirki, gösterilerine devam ettiği Nevşehir'de şovlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Nevşehir'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte Venedik sirki yaptığı akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi. Venedik sirki Rusya'dan getirilen piton yılanı ve Hindistan'dan gelen papağan ile palyaço, jönklör, sihirbaz küp, denge, pramit ,ip, çember şov gösterileri yaptı. Piton yılanını el ve omuzlarına alan çocuklar fotoğraf çektirdiler. Alışveriş merkezi genel müdürü Göktürk Özhan, "İlk organizasyonu yaptık sonrasında Nevşehir'den gelen yoğun talepler üzerine ikincisini yapma kararı aldık.Bunu yaparken 15 Tatili baz aldık. Karne heyecanını artırmak için hediye verdik güzel bir organizasyon herkesi bekliyoruz" dedi.

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