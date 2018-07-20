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Venezia Çarşı Pazar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:16 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'daki bir AVM'nin içinde 16 bin metrekarelik alanda kurulu yaklaşık 500 mağazası bulunan Venezia Çarşı Pazar'ın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katıldığı törenle yapıldı - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Yeni esnaflara, Çarşı Pazar'da başlayacaklara, bol kazanç diliyorum. Bir iş adamımız açılışa gittiğinde dua edermiş, 'Allah yerimizi dar etsin' diye. O kadar çok işimiz olsun ki bu mevcut yer dar gelsin"

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki bir AVM'nin içinde 16 bin metrekarelik alanda kurulu yaklaşık 500 mağazası bulunan Venezia Çarşı Pazar törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açılışını yaptıkları Venezia Çarşı Pazar'ın hayırlı olmasını diledi.

AVM'lerin genelde alışılmış ticari yapılar olduğuna değinen Uysal, "O yapının dışına çıkarak buraya gelen herkesin kendine uygun bulabileceği bir şeylerin olduğu bir konsept hazırlanmış. Markayı arayan marka, pahalıyı arayan pahalı, ucuzu arayan ucuz, aynı zamanda el emeği ürünü arayan el emeği ürünü bulabiliyor. Bu manada Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir'in ilçeye yaptığı hizmetlerden bahseden Uysal, bu kapsamda Gaziosmanpaşa metrosunun tamamlanacağını dile getirdi.

Uysal, şunları kaydetti:

"Yeni esnaflara, Çarşı Pazar'da başlayacaklara, bol kazanç diliyorum. Bir iş adamımız açılışa gittiğinde dua edermiş, 'Allah yerimizi dar etsin' diye. O kadar çok işimiz olsun ki bu mevcut yer dar gelsin. İnşallah biz de aynı duada ve temennide bulunuyoruz. Çarşı Pazar'da işe başlayanlara inşallah, o kadar çok iş olur ki, buralar dar gelir ve daha geniş yerler isterler."

- Bakan Varank ve Başkan Uysal dükkanları gezdi

Konuşmaların ardından, açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, plaket takdim edildi.

Bakan Varank, Mevlüt Uysal, Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile davetliler tarafından kurdelenin kesilmesiyle Çarşı Pazar'ın açılışı gerçekleşti.

Açılış sonrası Varank ve Uysal dükkanları gezerek, esnafla sohbet etti. Bir stantta durup kahve içen Varank ve Uysal, engellilerin yaptığı eserlerin yer aldığı dükkanı ziyaret etti. Varank, burada filografi tabloları ile Ümit Çağlayan isimli engellinin besmele yazılı tablosunu, Uysal ise "15 Temmuz'u unutmayacağız" isimli tabloyu satın aldı.

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Başkan Mevlüt Uysal İBB Mustafa Varank

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