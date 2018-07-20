Venezia Çarşı Pazar açıldı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki bir AVM'nin içinde 16 bin metrekarelik alanda kurulu yaklaşık 500 mağazası bulunan Venezia Çarşı Pazar törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açılışını yaptıkları Venezia Çarşı Pazar'ın hayırlı olmasını diledi.

AVM'lerin genelde alışılmış ticari yapılar olduğuna değinen Uysal, "O yapının dışına çıkarak buraya gelen herkesin kendine uygun bulabileceği bir şeylerin olduğu bir konsept hazırlanmış. Markayı arayan marka, pahalıyı arayan pahalı, ucuzu arayan ucuz, aynı zamanda el emeği ürünü arayan el emeği ürünü bulabiliyor. Bu manada Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir'in ilçeye yaptığı hizmetlerden bahseden Uysal, bu kapsamda Gaziosmanpaşa metrosunun tamamlanacağını dile getirdi.

Uysal, şunları kaydetti:

"Yeni esnaflara, Çarşı Pazar'da başlayacaklara, bol kazanç diliyorum. Bir iş adamımız açılışa gittiğinde dua edermiş, 'Allah yerimizi dar etsin' diye. O kadar çok işimiz olsun ki bu mevcut yer dar gelsin. İnşallah biz de aynı duada ve temennide bulunuyoruz. Çarşı Pazar'da işe başlayanlara inşallah, o kadar çok iş olur ki, buralar dar gelir ve daha geniş yerler isterler."