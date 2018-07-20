Venezia Çarşı Pazar açıldı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki bir AVM'nin içinde 16 bin metrekarelik alanda kurulu yaklaşık 500 mağazası bulunan Venezia Çarşı Pazar törenle açıldı.
Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açılışını yaptıkları Venezia Çarşı Pazar'ın hayırlı olmasını diledi.
AVM'lerin genelde alışılmış ticari yapılar olduğuna değinen Uysal, "O yapının dışına çıkarak buraya gelen herkesin kendine uygun bulabileceği bir şeylerin olduğu bir konsept hazırlanmış. Markayı arayan marka, pahalıyı arayan pahalı, ucuzu arayan ucuz, aynı zamanda el emeği ürünü arayan el emeği ürünü bulabiliyor. Bu manada Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Büyükşehir'in ilçeye yaptığı hizmetlerden bahseden Uysal, bu kapsamda Gaziosmanpaşa metrosunun tamamlanacağını dile getirdi.
Uysal, şunları kaydetti:
"Yeni esnaflara, Çarşı Pazar'da başlayacaklara, bol kazanç diliyorum. Bir iş adamımız açılışa gittiğinde dua edermiş, 'Allah yerimizi dar etsin' diye. O kadar çok işimiz olsun ki bu mevcut yer dar gelsin. İnşallah biz de aynı duada ve temennide bulunuyoruz. Çarşı Pazar'da işe başlayanlara inşallah, o kadar çok iş olur ki, buralar dar gelir ve daha geniş yerler isterler."
- Bakan Varank ve Başkan Uysal dükkanları gezdi
Konuşmaların ardından, açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, plaket takdim edildi.
Bakan Varank, Mevlüt Uysal, Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile davetliler tarafından kurdelenin kesilmesiyle Çarşı Pazar'ın açılışı gerçekleşti.
Açılış sonrası Varank ve Uysal dükkanları gezerek, esnafla sohbet etti. Bir stantta durup kahve içen Varank ve Uysal, engellilerin yaptığı eserlerin yer aldığı dükkanı ziyaret etti. Varank, burada filografi tabloları ile Ümit Çağlayan isimli engellinin besmele yazılı tablosunu, Uysal ise "15 Temmuz'u unutmayacağız" isimli tabloyu satın aldı.
İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!
Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum