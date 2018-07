Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Çok tarihi bir noktadayız

VASİP ŞAHİN: MESAFELER UZAK OLSA BİLE EĞER KALPLER BULUŞMUŞSA O ZAMAN HER YER YAKINDADIR

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de Başkan Maduro'nun her fırsatta Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve zor zamanlarında hep yanında bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti. Venezuela'nın başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere Filistin konusunda da Türkiye'nin yanında yer aldığını aktaran Vali Şahin, "Dostluğun dili, dini, coğrafyası ve mesafesi yoktur. Dostlar dosttur. Mesafeler uzak olsa bile eğer kalpler buluşmuşsa o zaman her yer en yakındadır. Biz Venezuela toplumunu da bu gözle görüyor bu kalple seviyoruz. Ülkemiz, Venezuela'nın gelişmesinde ve kalkınmasında kendine düşen her türlü destek ve yatırım noktasında danışmanlık görevini mutlulukla yapacaktır. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı çok açıktır" dedi.

Vasip Şahin, toplantının her iki ülkenin iş adamları açısından da verimli olması temennisinde bulundu.

NAİL OLPAK: MADURO'NUN ZİYARETLERİ İKİLİ İLİŞKİLERİN İVMESİNİ ARTIRDI

DEİK Başkanı Nail Olpak da Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye yaptığı ziyaretler sayesinde ikili ilişkilerin ivmesinin arttığını vurguladı. Olpak, "İki ülke arasında başta ekonomi olmak üzere önemli gelişmeler var. Son iki yılda her düzeyde karşılıklı fikir alışverişi ve temaslar süreklilik kazandı. Ülkelerimiz arasında ikili anlaşmalar imzalandı. Kendisinin öncülüğünde ikili ticaretin serbest hale gelmesi ve yatırımların kolaylaştırılması için bölgede faaliyet gösteren ve göstermeyi planlayan iş insanların ihtiyaç duyduğu adımların daha fazla atılacağını bekliyoruz" temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.