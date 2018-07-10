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Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 00:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Türkiye'de bulunan Venezuela'nın sosyalist lideri Nicolas Maduro, törende Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, törene katılan misafirlerin onuruna verilen yemek programında, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile görüştü.

BBP lideri Mustafa Destici, emperyalizme karşı mazlumların yanında durduğu için memnuniyet duyduklarını söyleyerek Maduro'ya teşekkür etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise Destici ile olan sohbetinde Türkiye'de olmaktan kendisiyle ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu fırsat bulursa ziyaret etmek istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nicolas Maduro Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Venezuela Devlet Başkanı

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