HABER

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Erdoğan paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: "Venezuela'nın dostu ve çok kutuplu yeni dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum"

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine gelişini duyurdu.

Kendisinin kullandığı arabanın içinden konuşan Maduro, "Venezuela'nın dostu ve çok kutuplu yeni dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yemin törenine katılacağını, Ankara'da birçok ülkenin başbakan ve devlet başkanları, işadamları ve yatırımcılarla görüşmeler yapacağını belirten Maduro, "Venezuela'nın da ait olduğu yeni dünyada, Bolivarcı barış diplomasisi için çok kutuplu ilişkileri güçlendireceğiz. Türkiye'ye gidiyoruz. Tanrı'nın izniyle büyük başarı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı, yemin töreni sonrasında hemen ülkesine döneceğini ve "2025 Yurt Planı" için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Maduro'nın mesajı, Küba Devrimi'nin öncülerinden Che Guevara'nın "Her zaman zafere kadar!" (Hasta la victoria siempre!) şeklindeki dünyaca ünlü sözüyle sona erdi.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Gelin ve damadın etrafında drift yaptıGelin ve damadın etrafında drift yaptı
Sprey boyalı vandallar tarihi yapılara zarar verdiSprey boyalı vandallar tarihi yapılara zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Işığa yürümek

Işığa yürümek

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.