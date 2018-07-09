Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Erdoğan paylaşımı

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine gelişini duyurdu.
Kendisinin kullandığı arabanın içinden konuşan Maduro, "Venezuela'nın dostu ve çok kutuplu yeni dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yemin törenine katılacağını, Ankara'da birçok ülkenin başbakan ve devlet başkanları, işadamları ve yatırımcılarla görüşmeler yapacağını belirten Maduro, "Venezuela'nın da ait olduğu yeni dünyada, Bolivarcı barış diplomasisi için çok kutuplu ilişkileri güçlendireceğiz. Türkiye'ye gidiyoruz. Tanrı'nın izniyle büyük başarı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Venezuela Devlet Başkanı, yemin töreni sonrasında hemen ülkesine döneceğini ve "2025 Yurt Planı" için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Maduro'nın mesajı, Küba Devrimi'nin öncülerinden Che Guevara'nın "Her zaman zafere kadar!" (Hasta la victoria siempre!) şeklindeki dünyaca ünlü sözüyle sona erdi.
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