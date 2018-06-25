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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 03:09 | Son Güncelleme

Maduro: - "Venezuela’nın kardeşi ve arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan’ı, seçimlerde kazandığı muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyorum"

BOGOTA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazandığı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik eden Maduro, sosyal paylaşım hesabından da bu konuda mesaj yayımladı.

Maduro, mesajında “Venezuela’nın kardeşi ve arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye Cumhuriyeti’indeki seçimlerde kazandığı muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin, işbirliği ve dayanışma bağlarını derinleştirme iradesine vurgu yapan Maduro, mesajını, “Caracas’tan, Bolivarcı bir kucaklaşma yolluyorum.” şeklinde noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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