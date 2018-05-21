Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı

BOGOTA (AA) - Venezuela'da yeniden devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro, muhalefete diyalog çağrısı yaparak bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Devlet başkanlığı seçiminin dün yapılan ilk turunda oyların yüzde 68'ini kazanan Maduro, başkent Caracas’ta kendisine destek verenlerle bir araya geldi.

Maduro, burada yaptığı konuşmada, Venezuelalıların büyük bir cesaret ve asalet örneği gösterdiğini söyleyerek “Saldırıları göğüslediğiniz bu büyük mücadelede benimle olduğunuz ve beni yeniden başkan seçtiğiniz için size sadece en kalbi duygularımla teşekkür ettiğimi söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Venezuela’nın bir lidere ihtiyacı olduğunu belirten Maduro, seçimlerde yarıştığı rakiplerine diyalog çağrısında bulunarak “Bütün olanlara rağmen, Venezuela’nın geleceği için nerede ve ne zaman isterlerse bir araya gelmeye hazırım.” dedi.

Ülkenin bazı bölgelerinde seçmenlerin sandık başına gitmesinin engellendiğini kaydeden Maduro, sorumlulardan hesap sorulacağının altını çizdi.

Maduro, seçimlerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin “Yarın Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena’ya mektup yazarak bütün ihbarların değerlendirilmesini ve her şeyin gözden geçirilmesini isteyeceğim.” diye konuştu.