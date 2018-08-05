HABER

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 02:52 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan bomba yüklü İHA ile düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı - Maduro, saldırıda yara almadı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü İHA'lar ile saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti.

İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro'nun, televizyonlarda canlı yayımlanan konuşması sırasında sesin kesildiği ve etrafta insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi.

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?
PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Nicolas Maduro

En Çok Okunan Haberler

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?

İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?

PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.