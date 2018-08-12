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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik suikast girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Maduro: - "ABD hükümeti, soruşturma için FBI'ın iş birliği önerisinde bulunur ya da iş birliği önerisini teyit ederse, bunu kabul ederim"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), geçen hafta kendisine yönelik iki drone ile yapılan bombalı saldırı girişimiyle ilgili soruşturmaya yardımcı olmasına izin verebileceğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Maduro, geçen hafta kendisine yönelik suikast girişiminin faillerini bulmak için FBI'ın, Venezuela'da inceleme yapmasına izin verebileceğini açıkladı.

Suikast girişimiyle bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerin Florida'ya, Peru'ya ve Kolombiya'ya kaçtığına inandığını ifade eden Maduro, "ABD hükümeti, soruşturma için FBI'ın iş birliği önerisinde bulunur ya da iş birliği önerisini teyit ederse bunu kabul ederim." diye konuştu.

Maduro, çok sayıda Venezuelalı göçmenin yaşadığı ABD'nin Florida eyaletinde, suikastin planlandığını öne sürdüğü "terör hücrelerinin" olduğunu ve bunların yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

Maduro, ayrıca, Peru hükümetine de ülkede yaşayan şüphelileri iade etmesi çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta cumartesi günü, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Maduro olayın ardından saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını dile getirmişti.

Maduro, hafta içi bir televizyon kanalından yaptığı açıklamada, suikast girişiminin ardından tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında Kolombiya'da sürgünde yaşayan eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges'ın bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürmüştü. Maduro, muhalif milletvekili Juan Requesense'nin de şüpheliler arasında olduğunu ifade etmişti.

Suikast girişiminde yaralanan askerlerin şapkalarını da elinde tutan Maduro, ABD ve Kolombiya'daki yetkililere gerekli delilleri sunacaklarını, bu olayı düzenleyen ve finanse edenlerin yakalanması için iş birliklerini isteyeceklerini kaydetmişti.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, 8 Ağustos'ta, Maduro'ya suikast girişimine ilişkin Borges'in tutuklanmasına, Requesense'nin de yargılanmasına karar vermişti.

Diğer yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, geçen hafta, Caracas'ta ABD'li üst düzey diplomat James Story ile bir araya gelerek ABD ile iş birliği talep etmişti. Arreaza, ABD'nin iş birliği yapmayı kabul ettiğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Nicolas Maduro

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