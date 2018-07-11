Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınladı.
Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tören ile ilgili paylaştığı videoda arka planda 1970'lerin ünlü şarkısı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin müziği ile yayınladı. “Bugün, Türkiye ve Venezüella refah ve kalkınma yolunda ilerliyor. Bu fırsatı özleyemeyiz. Halklarımızın mutluluğuna ve esenliğine doğru birlikte yürümemiz için tüm şartlarımız var. Yaşasın Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler” dedi.
Maduro sosyal medyada yaptığı açıklamada ise “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı olağanüstü geçti. Türk iş adamlarımızla birlikte madencilik, tarım ve turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmek için çalıştık. Venezüella barış, kalkınma ve karşılıklı fayda sağlamak istiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)
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