Venezuela devlet başkanı seçimi için sandık başında

Venezuela'da halk devlet başkanı seçimi için oy vermeye başladı.

Yerel medyada yer alan haberde, yaklaşık 20,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede halk sabah saatlerinde oy vermeye başladı.

Seçmenler Ocak 2019'dan itibaren 6 yıl ülkeyi yönetecek devlet başkanını seçmek için ülke genelinde açılan 14 bin 600 seçim merkezinde oylarını kullanabilecek.

Seçimlerde 2013 yılından bu yana ülkeyi yöneten Nicolas Maduro'nun yanı sıra 4 siyasi partinin temsilcisi olarak muhalefet lideri Henri Falcon, eski rahip Javier Bertucci ve mühendis Reinaldo Quijada yarışırken, en güçlü aday Maduro olarak gösteriliyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Venezuela'da Maduro yönetiminin tüm bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gitme zamanının geldiğini söylemişti.

Haley, ''Maduro rejimi tüm bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ediyor. 20 Mayıs'ta yapılması planlanan sözde seçimler sahte. Maduro değişmeyecek ve terör saltanatını sürdürmek için şaibeli seçimler düzenleyecek. Venezuela halkına yönelik sistematik baskı tüm bölge için aktif bir tehdit haline geldi. Latin Amerika'nın barış ve güvenliği için Maduro'nun gitme zamanı geldi.'' demişti.