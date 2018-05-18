İSTANBUL (AA) - "Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendileriyle büyükelçi vasıtasıyla irtibata geçtiğini belirterek, "Ortak projeler yapmak üzere bizi Venezuela'ya çağırdılar." dedi.
Sosyal medyada Maduro'nun Kayı Boyu bayrağıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok devlet başkanının diziyi hayranlıkla takip ettiğini söyledi.
Diriliş Ertuğrul'un onlarca ülkede ve farklı dillerde seyirciyle buluştuğunu aktaran Bozdağ, "Venezuela Devlet Başkanı'nın 'Diriliş'e hayran olması daha da önemli bir durum. Diziyi İspanyolca yayınlarından takip ediyor ve gerçekten dizimize büyük ilgi duyuyor." diye konuştu.
- Maduro da "Diriliş" setine gelecek
Bozdağ, Maduro'yu "Diriliş" setine davet ettiklerini belirterek, "Her şey çok olumlu. Yaklaşık bir hafta önce bizimle Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes vasıtasıyla irtibata geçtiler. Bize Kayı Boyu bayrağıyla çektirdiği fotoğraflarla selam yollamış. Şimdi ortak projeler yapmak üzere bizi Venezuela'ya çağırıyorlar. Sayın Maduro da ilk Türkiye ziyaretinde bizim setimize gelecek. Biz de en yakın zamanda oraya gidip, nasip olursa ortak film projeleri hakkında görüşmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.
TRT 1'de 2014'te yayınlanmaya başlayan, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı "Diriliş Ertuğrul", Arap ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 60'tan fazla ülkeye ihraç edildi.
Üst üste reyting rekorları kıran dizi, son olarak global internet televizyon ağı Netflix'te takipçileriyle buluşmaya başladı.
Terör örgütü yanlısına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Burası ölüm yolu! Oraya giden kurtulamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum