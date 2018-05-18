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Venezuela Devlet Başkanı'ndan "Diriliş" ekibine davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ: - "Bizimle büyükelçi vasıtasıyla irtibata geçtiler ve ortak projeler yapmak üzere bizi Venezuela'ya çağırdılar"

İSTANBUL (AA) - "Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendileriyle büyükelçi vasıtasıyla irtibata geçtiğini belirterek, "Ortak projeler yapmak üzere bizi Venezuela'ya çağırdılar." dedi.

Sosyal medyada Maduro'nun Kayı Boyu bayrağıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok devlet başkanının diziyi hayranlıkla takip ettiğini söyledi.

Diriliş Ertuğrul'un onlarca ülkede ve farklı dillerde seyirciyle buluştuğunu aktaran Bozdağ, "Venezuela Devlet Başkanı'nın 'Diriliş'e hayran olması daha da önemli bir durum. Diziyi İspanyolca yayınlarından takip ediyor ve gerçekten dizimize büyük ilgi duyuyor." diye konuştu.

- Maduro da "Diriliş" setine gelecek

Bozdağ, Maduro'yu "Diriliş" setine davet ettiklerini belirterek, "Her şey çok olumlu. Yaklaşık bir hafta önce bizimle Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes vasıtasıyla irtibata geçtiler. Bize Kayı Boyu bayrağıyla çektirdiği fotoğraflarla selam yollamış. Şimdi ortak projeler yapmak üzere bizi Venezuela'ya çağırıyorlar. Sayın Maduro da ilk Türkiye ziyaretinde bizim setimize gelecek. Biz de en yakın zamanda oraya gidip, nasip olursa ortak film projeleri hakkında görüşmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

TRT 1'de 2014'te yayınlanmaya başlayan, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı "Diriliş Ertuğrul", Arap ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 60'tan fazla ülkeye ihraç edildi.

Üst üste reyting rekorları kıran dizi, son olarak global internet televizyon ağı Netflix'te takipçileriyle buluşmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Diriliş mehmet bozdağ Nicolas Maduro

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