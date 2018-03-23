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Venezuela para birimi bolivardan 3 sıfırı atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Maduro, hiper enflasyon karşısında bolivarın değerini korumak için paradan üç sıfırın atılacağını açıkladı - Yeni basılacak banknotlar 4 Haziran'dan itibaren piyasaya sürülecek

CARACAS (AA) - Venezuela'da hükümet yüksek enflasyonla birlikte para birimi bolivarın değerindeki azalmaya çözüm olarak paradan üç sıfır atma kararı aldı.

Devlet Başkanı Nicholas Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, para biriminin değerini korumak üzere 3 sıfırın atılacağını belirtti. Maduro, yeni basılacak banknotların 4 Haziran'dan itibaren piyasaya sürüleceğini bildirdi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin ülkeye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın acımasız bir ekonomik savaşın kurbanı olduğunu savunan Maduro, "Bolivarı müdafaa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Maduro, yeni basılacak banknotların ülkedeki nakit sıkıntısına çözüm olacağını vurguladı.

Paradan sıfırların atılmasıyla birlikte, geçen yıl kasım ayında sistemdeki mevcut banknotlara ilave olarak basılan 100 bin bolivarlık banknot tedavülden kalkacak. Tedavüle girecek yeni paralar, 2 bolivardan 500 bolivara kadar 8 banknot ve 2 bozuk paradan oluşacak. Paranın kur değeri değişmeyecek.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Venezuela, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Ülkede şubat ayı sonu itibarıyla tüketici enflasyonunun son 12 ayda yüzde 6000'i aştığı bildirildi. Bu, gıda ve temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının son bir yılda ortalama 60 kattan fazla arttığı anlamına geliyor. Gıda ve nakit sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Ülkede bir kilo şeker halen tedavülde olan parayla 250 bin bolivara alınıyor. Aylık asgari ücret ise gıda yardımı hariç 400 bin bolivar civarında, yani 2 kilo şekerin değerinden az.

Bolivar, Maduro'nun 2013 yılında iktidara gelmesinden bu yana Amerikan doları karşısında yüzde 100 değer kaybetti. Bugün 50 bin bolivar, bir dolara karşılık geliyor.

Venezeula'da önceki Devlet Başkanı Hugo Chavez de 2008 yılında artan enflasyona önlem olarak paradan 3 sıfırı atmıştı.

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