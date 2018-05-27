Venezuela'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Delta Amacuro eyaletinin Pedernales bölgesinin 34 kilometre kuzeydoğusu olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu.
Depremin, yerin 50,7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
Sarsıntının, can veya mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
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