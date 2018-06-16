HABER

Venezuela'da gece kulübünde izdiham: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Başkent Caracas'ta mezuniyet kutlaması yapan gençler arasında çıkan kavganın ardından yaşanan izdihamda 8'i 18 yaşından küçük 17 kişi yaşamını yitirdi

CARACAS (AA) - Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir gece kulübünde çıkan kavga nedeniyle yaşanan izdihamda 17 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, El Paraiso semtindeki "Los Cotorros" adlı gece kulübünde mezuniyet kutlaması yapan gençler arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin kulüp içinde göz yaşartıcı bomba patlatmasının ardından çıkan izdihamda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu kulüpteki izdihamda hayatını kaybedenlerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Yaralılar çevredeki hastenelerde tedavi altına alınırken, 18 yaşından küçük bir kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kavganın çıkış nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını aktaran Reverol, olayla ilgili aralarında gece kulübünün sahibinin ve göz yaşartıcı bombayı patlatan kişinin de bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyorİstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor
Evinde uyurken yıldırım isabet ettiEvinde uyurken yıldırım isabet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gece kulübü göz yaşartıcı bomba Güney Amerika izdiham kavga Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.