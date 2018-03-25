Venezuela'da gençlik orkestrasının kurucusu Jose Antonio Abreu hayatını kaybetti

CARACAS (AA) - Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın bağlı olduğu ''El Sistema'' isimli oluşumun kurucusu Jose Antonio Abreu, 79 yaşında hayatını kaybetti.
"El Universal" gazetesi, Venezuela'nın ilk gençlik orkestrası El Sistema'dan emekli olduktan sonra çeşitli hastalıklarla mücadele eden Abreu'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Abreu'nun ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşılmadı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2014'te Abreu ile çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştığı sosyal medya mesajında, "Çok sevdiğin Venezuela halkı bugün senin için ağlıyor, Maestro." ifadesine yer verdi.
Maduro, "Mirasının, gençlik orkestralarının çocuklarının ellerinde ve seslerinde yaşayacağını bilerek teselli buluyoruz." ifadesini kullandı.
El Sistema içinde yetişen, Los Angeles Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü Venezuelalı Gustavo Dudamel de sosyal medya hesabından Abreu ile fotoğrafını "El Sistema'nın babası ve ustama sadık sevgi ve sonsuz minnetle" sözleriyle paylaştı.
Venezuela'da binlerce çocuğun hayatını değiştiren Abreu, ülkenin yoksul mahallelerinde ve gecekondu bölgelerinde ücretsiz müzik eğitimi veren El Sistema'yı 1975 yılında kurdu.
Ülkesinde 1950-1960'larda siyasetin çeşitli kademelerinde bulunan Abreu, bir dönem Kültür Bakanı olarak da görev yaptı.
"Müzik aracılığıyla yoksulluk ve suçla mücadele eden bir sistem" olarak tanımlanan El Sistema kapsamında, Latin Amerika genelinde yüz binlerce çocuk ve genç klasik müzik eğitimi alıyor.
El Sistema'nın kurulduğu günden bu yana 900 binden fazla çocuğun hayatına dokunduğu biliniyor. Yaklaşık bin 500 farklı orkestra ve koronun bulunduğu sistemde, ülke çapında 10 bin fazla öğretmen görev alıyor.
Abreu ve şef Dudamel yönetimindeki Venezuela Simon Bolivar Gençlik Senfoni Orkestrası 2011'de İstanbul'a da gelmişti.
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