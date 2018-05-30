WASHINGTON (AA) - Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti yetkililerinin, ülkede insanlığa karşı suç işlediği ileri sürüldü.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, örgütün Venezuela için görevlendirdiği uzmanlar Arjantinli Santiago Canton, Kanadalı Irwin Cotler ve Kosta Rikalı Manuel Ventura'nın hazırladığı 400 sayfalık raporda, ülkede insanlığa karşı suç işlendiğine dair Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gönderilecek çok sayıda kanıtın yer aldığını söyledi.

Raporda, gösterilerin düzenlendiği 2014-2017 yıllarında güvenlik güçleri veya hükümet yanlısı silahlı sivil örgütler tarafından işlendiği iddia edilen 131 cinayet belgelendi, 2015'ten bu yana hukuki sürecin dışında 8 bin 292 infazın gerçekleştiği ve 2013'ten bu yana 12 binden fazla kişinin keyfi gözaltına alındığı belirtildi.

"Rejim muhaliflerinin ya da 'devlet düşmanı' olduğundan şüphelenilenlerin yaygın ve sistematik biçimde hedef alınması, insanlığa karşı suç teşkil ediyor." ifadelerine yer verilen rapor, 2017 sonunda OAS merkezinde düzenlenen 5 oturumda 26 tanığın verdiği ifadenin yanı sıra kurbanlar, kurban aileleri ve 40'ı aşkın uluslararası örgütten temin edilen belgeler incelenerek hazırlandı.