Venezuela'da kabine değişikliği

CARACAS (AA) - Venezuela'da geçen ay yapılan seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kabinesinde bazı değişiklikler yaptı.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni kabinede, Tarık El-İsami'nin yürüttüğü Devlet Başkan Yardımcılığı görevine, Kurucu Meclis Başkanı eski Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez'in getirildiğini duyurdu.

Maduro, El-İsami'nin ekonomi politikalarından sorumlu olacağını belirtti.

Öte yandan kabinede yeni görevlere atanan 10 ismin 6'sının kadın olması dikkati çekti.

El-İsami, ABD makamları tarafından yolsuzluk, kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle suçlanmış ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından uluslararası yaptırım uygulanacak bireyler listesine alınmıştı.

Maduro, 20 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar içindeki ülkede "yeni bir başlangıç" yapmayı vadetmişti.

Muhalefet partilerinin boykot ettiği seçimler ABD ve AB tarafından "gayrimeşru" olarak nitelendirilmişti.

