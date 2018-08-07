HABER

Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 04:03 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun cumartesi günü uğradığı suikast girişiminin ardından başkent Caracas'ta binlerce kişi destek gösterisi düzenledi

CARACAS/ Venezuela'da geçen cumartesi günü suikast girişimine uğrayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri sokaklara dökülerek destek gösterisi yaptı.

Maduro başkanlığındaki Komünist Partinin rengi olan kırmızı giyen binlerce Venezuelalı, ülkenin suikast girişiminden sonra bir arada durduğunu göstermek için başkent Caracas'ta yürüdü. Göstericiler ellerinde bayraklar ve Maduro'nun fotoğraflarını taşıdı.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, etkinlikte kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, suikast girişiminin arkasındaki 6 kişinin tutuklandığını söyledi.

Bu kişilerin, Venezuela yasalarının öngördüğü cezayı alacağını vurgulayan Arreaza, "Kimseye acıma olmayacak." dedi.

Arreaza, suikast girişiminin arkasında "Kolombiya oligarşisi" ve "Kuzey Amerika emperyalizmi" olduğunu iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Dışişleri Bakan yardımcıları belli olduDışişleri Bakan yardımcıları belli oldu
Bağcılar'da cinayet: 2 ölüBağcılar'da cinayet: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suikast girişimi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'yı sel vurdu: Zarar 15 milyon lira

Antalya'yı sel vurdu: Zarar 15 milyon lira

Dışişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dışişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.