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Venezuela'da silahlı saldırgan eski polis memuru yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 00:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

CARACAS (AA) - Venezuela'da kaçırdığı helikopterle başkent Caracas'ta hükümet binalarına saldırı düzenleyen firari eski polis memuru Oscar Perez yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 6 aydır firari durumda olan Perez veberaberindeki 4 kişinin, özel kuvvetlerin düzenlediği operasyonla ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada Perez ve silahlı adamları ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer Perez'in ölü mü yoksa canlı mı yakalandığına dair bilgi vermedi.

Perez, günün ilk saatlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çatışma sırasında çekildiğini iddia ettiği bir video yayımladı. Videoda yüzünden kanlar aktığı görülen Perez, askerlerin teslim olmalarına izin vermediğini, öldürmek için kendilerine ateş açtığını iddia etti. Perez, konuşurken arkada bir kişinin "Teslim oluyoruz!" diye bağırdığı duyuldu.

Perez haziranda kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenlemişti. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Perez kaçmıştı.

Firari eski polis memuru kaçak olduğu dönemde Instagram'da paylaştığı çok sayıda videoda amacının Venezuela halkını kendisini aç bırakan zorba bir hükümetten kurtarmak olduğunu iddia etmişti. Aralık ayında yayımlanan bir videoda Perez'in silahlı adamlarıyla bir askeri karakola düzenlediği baskının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmini ayağıyla ezdiği görülüyordu. Videoda Perez esir aldığı askerleri halk açlık içindeyken hiçbir şey yapmadıkları için azarlıyordu.

Geçmişte polislik dışında pilotluk ve aksiyon filmi oyunculuğu da yapmış olan Perez, bazıları için kahraman, bazıları içinse tehlikeli bir suçlu. Bazı muhalifler ise onu Maduro yönetiminin muhalefetin hükümeti devirmek üzere silahlı bir komplo peşinde olduğu tezini doğrulamak için yarattığı sahte bir figür olduğunu düşünüyor.

(AA)

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