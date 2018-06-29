Venezuelalı hemşirelerin iş bırakma eylemleri sürüyor

CARACAS (AA) - Venezuela'da maaşların iyileştirilmesi için iş bırakma eylemine başlayan hemşirelere diğer sağlık çalışanları ve milletvekilleri de katıldı.

Başkent Karakas'ta Anne ve Gebelik Merkezi yakınlarında devam eden eylemlere ilk günden itibaren katılan ve 10 yıldan uzun süredir hemşirelik yapan Chai Sanchez, AA muhabirine yaptığı açıklamada kıdemli çalışan olduğu halde 15 gün için 600 bin bolivar kazandığına, bu tutarın ulaşım masraflarını bile karşılamadığına dikkati çekti.

Sanchez, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado kendilerini dikkate alana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurgulayarak "Yüksek enflasyon yüzünden çok az kazanıyoruz. Zaten çalışmak için yeterli tıbbı malzememiz de yok." dedi.

Biyoanaliz Okulları Federasyonu Başkanı Judith Leon, ülkedeki sağlık merkezlerinin yıllardır düzgün çalışmadığını ifade ederek "Bütün sağlık çalışanları aynı sefalet içinde. Sağlık Sendikası da öyle. Bu, hükümet tarafından yürütülen bir politika. Bu politika ulusal sağlık sisteminin yıkımı. Bizim amacımız, Venezuela halkının sağlığı. Biz hırsız veya çapulcu değiliz, biz hayat ve sağlık hakları savunucusuyuz." şeklinde konuştu.