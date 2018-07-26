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Venezuelalı sanatçı, kliple Mersin'i dünyaya tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:21 | Son Güncelleme

VENEZUELALI müzisyen Gatto Gabriel, Steven Cyril ile birlikte seslendirdiği 'Lımıtless' adlı şarkısına Mersin'de klip çekti.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- VENEZUELALI müzisyen Gatto Gabriel, Steven Cyril ile birlikte seslendirdiği 'Lımıtless' adlı şarkısına Mersin'de klip çekti. Klip, başta ünlü sanatçının sosyal medya hesapları ile Avrupa’daki müzik kanalılarında yayınlanırken, kentin en güzel tarihi mekanlarını da tanıtma imkanı sağladı.

Avrupa'nın 'En iyi Latin Müzik Sanatçısı Ödülü' sahibi Gatto Gabriel, sık sık geldiği Mersin'de bir şarkısına klip çekti. Gökay Daşdan'ın sözlerini yazdığı ve görüntü yönetmenliğini yaptığı şarkının müziğini Tezcan Erol, kameramanlığını ise İbrahim Yüncüler üstlendi. Gatto Gabriel ile Steven Cyrıl'ın seslendirdiği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin de resmi şarkısı olan 'Lımıtless' adlı şarkıda, bir engellinin ağzından sevginin sınırının olmadığı, engel tanımadığı anlatılıyor. Şarkının klibi, Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, Adamkayaları, Mersin kent merkezinde çekildi. Mersin'in yerel lezzetleri tantuni ve cezeryenin yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerine yer verildiği klip, Avrupa’daki bazı müzik kanalları ile Gatto Gabriel'in Youtube kanalı ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden müzikseverlerle buluştu.

Son yıllarda sık sık Mersin'e gelerek konser verdiğini belirten Gatto Gabriel, klip nedeni ile ABD, Venezuela, Türkiye, Hollanda ve Belçika'daki hayranlarının kısa sürede şarkıya ve klipe büyük bir ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Klibini dünyadaki bütün engellilere armağan ettiğini belirten Gatto Gabriel, "Mersin’de bu klibi çekmemde yardımcı olan Gökay Daşdan, Steven Cyrıl, Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Klipimizi dünyadaki engelli herkese armağan ediyorum. Arkadaşlığın, dostluğun olduğu her yerde hiçbir engellin olmadığı biliyorum. Klibimiz sevgi ve paylaşmayı konu alıyor. Aşkın, sevginin hiçbir engellinin olmadığını gözler önüne sermeye çalıştık. Bu nedenle de ikinci evim olan Mersin’i çok seviyorum" diye konuştu.

Bu arada 2 yıl önce de Mersin’de bir klip çeken Gatto Gabriel, pop ve hip hop çalışmalarıyla ses getiren Ragga Oktay ile birlikte ‘Dış Hatlar’ albümündeki ‘Oh Girl’ adlı şarkısına da düet yaptı. Ziynet Sali ile de sahneye çıktı.

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