Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.

Saatler öncesinden vergi dairelerine gelip sıra numarası alan çok sayıda vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken, bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

Vergi daireleri, bu gece 23.59’a kadar açık olacak.

7143 sayılı kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bu gece saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.

