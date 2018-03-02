Vergi Haftası kutlamaları devam ediyor

Kula Vergi Dairesi Müdürü Yaşar Sargut, 29’uncu Vergi haftası münasebetiyle Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen ve Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalardaki seçimlerle yeniden başkan seçilen Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooparatifi Başkanı Ali Yiğen ve Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan’a görevlerinde başarılar dileyen Sargut, Kula Kaymakamı Osman Güven ile de Kula’da yürütülen vergi etkinlikleri kapsamında görüş alışverişinde bulundu.

Güven: "Vergi bilincinin topluma yayılması gerekir"

Kula Kaymakamı Osman Güven, kurumun görev sahasına giren konular ve Kula Vergi Dairesi Müdürlüğünün hizmet sunumu konusunda değerlendirmelerde bulunarak tüm çalışanların Vergi Haftasını kutladı. Vergi bilincinin topluma yayılması gerektiğini bunun için vergi tabanının genişletilmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Güven, “Oranların düzenlenmesi, ekonomik hayatın kayıt altına alınması ve hepsinden önemlisi verginin tüm toplum olarak sunulmasını beklediğimiz kamu hizmetlerinin daha mükemmel olabilmesinin teminatı olması açısından önemini insanlarımıza çok iyi anlatılması gerekiyor” dedi.

Kula Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan’ı da ziyaret eden Vergi Dairesi Müdürü Yaşar Sargut, "Bu ziyaretimiz gecikmiş olsa da hem hayırlı olsun ziyareti hem de 29’uncu Vergi haftası münasebetiyle, vergisel iş ve işlemlerle ilgili konularda bilgilendirme ziyaretidir. Ziyaretimizde, ilçe esnafların sorunlarını, başkanımızın önerisini, vergi kaydı olmayan mükellefler ve bunlarla mücadele ve vergi dairesi müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan ise şunları söyledi: "2017 yılı esnaflarımız açısından sıkıntılı bir yıl oldu. Komşu ülkelerimizde olan olaylar esnafımızın ekonomisini etkiledi. Esnaflarımız devletine olan görevlerinin bilincinde ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Bizler de vergi mükellefi olmayan aynı zaman da esnaflık yapan kişilere her hangi bir olumsuzluk yaşamamaları için yol gösterip rehberlik yapıyoruz. Bu sayede onlar da rahat bir şekilde yasal olarak esnaflık faaliyetlerini sürdürüyorlar. Zaten basit usul vergi mükellefi olan esnaflarımızın muhasebeleri Esnaf Odamız bünyesinde kurduğumuz muhasebe büromuzda tutulmaktadır. Bu nazik ziyaretleri için Vergi Dairesi Müdürümüz Yaşar Sargut’a ve personeline Kula Esnafları adına teşekkür ediyorum."

Yapılan seçimle yeniden başkanlığa seçilen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen’i de ziyaret eden Yaşar Sargut, Yiğen’i tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kula Vergi Dairesi Müdürü Yaşar Sargut’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Yiğen, Kula için ne gerekirse yapacaklarını dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından Yaşar Sargut ve Yiğen bir süre sohbet etti.