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"Vergi kararı, Avrupa ile askeri ilişkilere zarar vermez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

"Vergi kararı, Avrupa ile askeri ilişkilere zarar vermez"

BRÜKSEL (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin, NATO içinde askeri ilişkilere zarar vermesini beklemediğini belirtti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e giden Mattis, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mattis, gümrük vergilerinin NATO ortaklarıyla güvenlik ilişkilerine zarar verip vermeyeceği yönünde soru üzerine "Şu anda bunu beklemiyorum ve bunu bir ticaret savaşı olarak adlandırmak için hala çok erken olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı, Avrupalılar ile Kanadalıların, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin, Trump yönetiminin "adil ve mütekabil" ticaret atağıyla ilgili olduğunu anlamaları gerektiğini de kaydetti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması, Atlantik'in her iki yakasında büyük tepki yaratmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar muafiyet tanınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergileri Jim Mattis NATO

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