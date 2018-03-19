Vergisini düzenli ödeyenler ödüllendirildi

İnegöl Belediyesi, 24 yıldır ödemelerini zamanında, düzenli ve itina ile ödeyen biri 70 diğeri 63 yaşındaki iki örnek mükellefini plaketle ödüllendirdi.

Çeşitli vergilendirmelerle ilgili mükellefleri bulunan İnegöl Belediyesi, en sadık mükelleflerini plaketle onurlandırdı. Belediye Başkanı Alper Taban, 24 yıldır ödemelerini zamanında, düzenli ve itina ile ödeyen 70 yaşındaki Cemal Adekanlı ve 63 yaşındaki Fevzi Zambak’ı evlerinde ziyaret ederek kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür edip plaket takdim etti.

İlk ziyaretini 70 yaşındaki Cemal Adekanlı’nın evine gerçekleştiren Taban, bu duyarlı davranışı için Adekanlı’ya teşekkürlerini sundu. Örnek vergi mükellefi olması hasebiyle Adekanlı’ya plaketini takdim eden Taban, ardından 63 yaşındaki Fevzi Zambak’ı ziyaret etti. Başkan Taban’ı evlerinde ağırlayan iki örnek vergi mükellefi de bu yaşta böylesi bir plaket almanın kendileri için onur verici bir durum olduğunu söylediler.

Örnek vergi mükellefi olan vatandaşlara gerçekleştirilen ziyaret hakkında açıklama yapan Başkan Taban, “Öncelikle bugün bizlere evlerini, haneleri açan Cemal Adekanlı ve Fevzi Zambak amcalarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz iyi vatandaş olmayı tanımlarken sadece kişisel olarak vazifelerimizi değil, devlete karşı, kamuya karşı, belediyeye karşı, konu komşuya karşı da yaptığımız iş ve işlemlerin bu iyi vatandaşlık içerisinde önemli bir yeri olduğunu özellikle her yerde ifade ediyoruz. İşte bu tanıma giren iki amcamızı bugün ziyaret ederek, hem hallerini sorup onların dualarını almak istedik hem de belediyemize 24 yıldır düzenli bir şekilde ödedikleri vergi ödemelerinden dolayı teşekkür edip, bu örnek davranışlarını plaketle taçlandırmak istedik ” şeklinde konuştu.

“Marifet iltifata tabidir“

İnegöl’ün bugünlere gelmesinde vatandaşlık görevlerini yerine getiren bireylerin katkısının büyük olduğunu belirten Taban, “Bu noktada belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi ve İnegöl’ümüzün örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşlarımızın yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmeleri önem kazanıyor. Düzenli ödeme yapan, Marifet iltifata tabidir kabilinden geçmişe dönük sicil defterlerimizi şöyle bir taradığımızda arkadaşlarımız önümüze bir liste getirdiler. Listemizde yer alan vatandaşlarımıza ziyaretler yapalım. Birçok insanımıza örnek olacak bu kişileri onare edelim teşekkür edelim istedik. Ziyaretimizin sebebi aslında budur. Ben bu yönüyle bugüne kadar bu itinayı gösteren Cemal ve Fevzi amcamıza yürekten teşekkür ediyorum. İki mükellefimizde 1994 yılından beri yani 24 yıldır kurumumuza ödemelerini zamanında, düzenli ve itina ile ödeyen örnek kişilerden” dedi.

Taban son olarak, “Vatanını ve şehrini seven bilinçli bir vatandaş olarak, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır sözüne sahip çıkarak bugüne kadar vergi ödemelerini zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren bu örnek vatandaşlarımızı yürekten kutluyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.