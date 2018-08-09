HABER

"Veri kaybı şirketlerin itibarını zedeliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Veeam Türkiye Satış Öncesi Yöneticisi Murat Açıncı: - "Veri kayıplarının ve iş sürekliliğinin sekteye uğraması şirketleri iflasa kadar götürebilir. Veri kaybı şirketlerin itibarını zedeliyor"

Siber güvenlik sektörünün önde gelen dört markası tarafından 10 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Secure Day" etkinliğinin beşincisi Trabzon'da yapıldı.

Veeam Türkiye Satış Öncesi Yöneticisi Murat Açıncı, şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dijital hayatın kaynağının veri olduğunu söyledi.

Veriye ulaşmakta güçlük çekenlerin dijital hayatta başarılı olamayacağını belirten Açıncı, verinin hızla büyüdüğünü ancak çok farklı noktalarda, servis sağlayıcılarında ve bulut ortamlarında dağınık bir şekilde durduğunu ifade etti.

Açıncı, şirketlerin bu veriyi sürekli erişilebilir yapmak zorunda olduğunu, yapılacak küçük bir hatanın, kurumun itibarını zedeleyeceğini ve şirketi iflasa kadar götürebileceğini aktardı.

Verinin rekabette en önemli unsur olduğuna işaret eden Açıncı, "Veri kayıplarının ve iş sürekliliğinin sekteye uğraması şirketleri iflasa kadar götürebilir. Veri kaybı şirketlerin itibarını zedeliyor." dedi.

"Secure Day" etkinliğinin her ay bir ilde olmak üzere, toplam 10 şehirde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilen toplantıda, Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, WatchGuard'ın Türkiye ve Yunanistan Satış Mühendisi Alper Onarangil, İlhan-Duman Avukatlık Ortaklığından Avukat Hatice Name Parlak ve uzmanlar İsa Altun ile Kaman Şahan da birer sunum yaptı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şehit eşinin ismini oğluna verdiŞehit eşinin ismini oğluna verdi
UBER şoförlerinin eyleminde arbedeUBER şoförlerinin eyleminde arbede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siber güvenlik Trabzon Veeam Türkiye Satış Öncesi Yöneticisi Murat Açıncı

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.