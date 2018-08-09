Siber güvenlik sektörünün önde gelen dört markası tarafından 10 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Secure Day" etkinliğinin beşincisi Trabzon'da yapıldı.

Veeam Türkiye Satış Öncesi Yöneticisi Murat Açıncı, şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dijital hayatın kaynağının veri olduğunu söyledi.

Veriye ulaşmakta güçlük çekenlerin dijital hayatta başarılı olamayacağını belirten Açıncı, verinin hızla büyüdüğünü ancak çok farklı noktalarda, servis sağlayıcılarında ve bulut ortamlarında dağınık bir şekilde durduğunu ifade etti.

Açıncı, şirketlerin bu veriyi sürekli erişilebilir yapmak zorunda olduğunu, yapılacak küçük bir hatanın, kurumun itibarını zedeleyeceğini ve şirketi iflasa kadar götürebileceğini aktardı.

Verinin rekabette en önemli unsur olduğuna işaret eden Açıncı, "Veri kayıplarının ve iş sürekliliğinin sekteye uğraması şirketleri iflasa kadar götürebilir. Veri kaybı şirketlerin itibarını zedeliyor." dedi.

"Secure Day" etkinliğinin her ay bir ilde olmak üzere, toplam 10 şehirde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilen toplantıda, Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, WatchGuard'ın Türkiye ve Yunanistan Satış Mühendisi Alper Onarangil, İlhan-Duman Avukatlık Ortaklığından Avukat Hatice Name Parlak ve uzmanlar İsa Altun ile Kaman Şahan da birer sunum yaptı.

