Bayındır Söğütözü ve İçerenköy Hastaneleri Denge Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Özellikle küçük çocuklardaki baş dönmesini anlamak çok zordur. Çocukların ayaklarının birbirine takılması, yürürken sık sık düşmeleri baş dönmesi yaratan hastalıkları akla getirmelidir" dedi.

Bayındır Sağlık Grubu'nun organizasyonunda gerçekleştirilen "Vertigoya Pratik Yaklaşım" toplantısı Girne Kaya Palazzo Resort Otel'de başladı.

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, toplantının açılışında, vertigo hakkında bilgi verdi.

Vertigonun baş dönmesiyle kendisini gösterdiğini dile getiren Özgirgin, “Vertigonun iç kulak ve nörolojik hastalıklar başta olmak üzere onlarca nedeni vardır. Baş dönmesinin nedenleri çok geniş bir spektrum oluşturmaktadır. Dolayısıyla tanıya yönelik tedavi de kaçınılmaz olmaktadır.” diye konuştu.

Baş dönmesinin her yaş grubunda görüldüğüne dikkati çeken Özgirgin, "Özellikle küçük çocuklardaki baş dönmesini anlamak çok zordur. Çocukların ayaklarının birbirine takılması, yürürken sık sık düşmeleri baş dönmesi yaratan hastalıkları akla getirmelidir. Erişkinlerde ise yaş faktörüne göre baş dönmesi tipi değişiklik gösterir.” ifadelerini kullandı.