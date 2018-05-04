HABER

"Vertigoya Pratik Yaklaşım" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

İçerenköy Hastaneleri Denge KBB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgirgin: - "Özellikle küçük çocuklardaki baş dönmesini anlamak çok zordur. Çocukların ayaklarının birbirine takılması, yürürken sık sık düşmeleri baş dönmesi yaratan hastalıkları akla getirmelidir"

Bayındır Söğütözü ve İçerenköy Hastaneleri Denge Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Özellikle küçük çocuklardaki baş dönmesini anlamak çok zordur. Çocukların ayaklarının birbirine takılması, yürürken sık sık düşmeleri baş dönmesi yaratan hastalıkları akla getirmelidir" dedi.

Bayındır Sağlık Grubu'nun organizasyonunda gerçekleştirilen "Vertigoya Pratik Yaklaşım" toplantısı Girne Kaya Palazzo Resort Otel'de başladı.

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, toplantının açılışında, vertigo hakkında bilgi verdi.

Vertigonun baş dönmesiyle kendisini gösterdiğini dile getiren Özgirgin, “Vertigonun iç kulak ve nörolojik hastalıklar başta olmak üzere onlarca nedeni vardır. Baş dönmesinin nedenleri çok geniş bir spektrum oluşturmaktadır. Dolayısıyla tanıya yönelik tedavi de kaçınılmaz olmaktadır.” diye konuştu.

Baş dönmesinin her yaş grubunda görüldüğüne dikkati çeken Özgirgin, "Özellikle küçük çocuklardaki baş dönmesini anlamak çok zordur. Çocukların ayaklarının birbirine takılması, yürürken sık sık düşmeleri baş dönmesi yaratan hastalıkları akla getirmelidir. Erişkinlerde ise yaş faktörüne göre baş dönmesi tipi değişiklik gösterir.” ifadelerini kullandı.

Özgirgin, baş dönmesinin nedenleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Günümüzde birinci sıklıkla karşılaşılan baş dönmesi sebebi pozisyona bağlı gelişen baş dönmeleridir. Halk arasında 'kristal kayması' olarak da bilinir. İç kulaktaki lokasyona yönelik özel manevralar ile yerinden oynamış olan kristaller yerine oturtularak çoğunlukla hiç ilaç kullanmadan da tedavisi gerçekleştirilir. Burada önemli olan bu yer değiştirmenin hangi kanala doğru olduğunu saptamak ve ona uygun manevra yapmaktır. İkinci sıklıkla görülen baş dönmeleri ise migren tipi baş ağrılarının sürecinde gelişen baş dönmeleridir ve fonksiyonel yani psikolojik baş dönmeleridir. Üçüncü olarak yine iç kulak denge organını etkileyen hastalıklar baş dönmesi nedenidir. Baş dönmesinin sıklıkla karıştığı hastalıklar ise ani kan basıncı değişiklikleridir. Bunun ayrımı hastanın öyküsünün alınması sırasında irdelenir.”

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ise baş dönmesinin genellikle irdelenmesi zor kompleks hastalıklar süreciyle ortaya çıktığını belirtti.

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Saadet Partisi seçim standına saldırı!Saadet Partisi seçim standına saldırı!
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesiYunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC "Vertigoya Pratik Yaklaşım" İçerenköy Hastaneleri Denge KBB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgirgin Vertigo hastalığı

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.