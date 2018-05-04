Bayındır Söğütözü ve İçerenköy Hastaneleri Denge Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Özellikle küçük çocuklardaki baş dönmesini anlamak çok zordur. Çocukların ayaklarının birbirine takılması, yürürken sık sık düşmeleri baş dönmesi yaratan hastalıkları akla getirmelidir" dedi.
Bayındır Sağlık Grubu'nun organizasyonunda gerçekleştirilen "Vertigoya Pratik Yaklaşım" toplantısı Girne Kaya Palazzo Resort Otel'de başladı.
Prof. Dr. Nuri Özgirgin, toplantının açılışında, vertigo hakkında bilgi verdi.
Vertigonun baş dönmesiyle kendisini gösterdiğini dile getiren Özgirgin, “Vertigonun iç kulak ve nörolojik hastalıklar başta olmak üzere onlarca nedeni vardır. Baş dönmesinin nedenleri çok geniş bir spektrum oluşturmaktadır. Dolayısıyla tanıya yönelik tedavi de kaçınılmaz olmaktadır.” diye konuştu.
Baş dönmesinin her yaş grubunda görüldüğüne dikkati çeken Özgirgin, "Özellikle küçük çocuklardaki baş dönmesini anlamak çok zordur. Çocukların ayaklarının birbirine takılması, yürürken sık sık düşmeleri baş dönmesi yaratan hastalıkları akla getirmelidir. Erişkinlerde ise yaş faktörüne göre baş dönmesi tipi değişiklik gösterir.” ifadelerini kullandı.
Özgirgin, baş dönmesinin nedenleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
“Günümüzde birinci sıklıkla karşılaşılan baş dönmesi sebebi pozisyona bağlı gelişen baş dönmeleridir. Halk arasında 'kristal kayması' olarak da bilinir. İç kulaktaki lokasyona yönelik özel manevralar ile yerinden oynamış olan kristaller yerine oturtularak çoğunlukla hiç ilaç kullanmadan da tedavisi gerçekleştirilir. Burada önemli olan bu yer değiştirmenin hangi kanala doğru olduğunu saptamak ve ona uygun manevra yapmaktır. İkinci sıklıkla görülen baş dönmeleri ise migren tipi baş ağrılarının sürecinde gelişen baş dönmeleridir ve fonksiyonel yani psikolojik baş dönmeleridir. Üçüncü olarak yine iç kulak denge organını etkileyen hastalıklar baş dönmesi nedenidir. Baş dönmesinin sıklıkla karıştığı hastalıklar ise ani kan basıncı değişiklikleridir. Bunun ayrımı hastanın öyküsünün alınması sırasında irdelenir.”
Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ise baş dönmesinin genellikle irdelenmesi zor kompleks hastalıklar süreciyle ortaya çıktığını belirtti.
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