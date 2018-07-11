Vestel Avrupa showroom'unu Münih’te açtı

İSTANBUL (AA) - Vestel, Avrupa’daki müşterileriyle arasındaki mesafeyi kısaltmak ve ürünlerini sergilemek için Münih’te showroom açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki müşterilerine bir adım daha yaklaşan Vestel, Münih’te bir showroom açtı.

Vestel hem Almanya hem de tüm Avrupa müşterilerini Münih havaalanına yaklaşık 15 dakikalık mesafedeki Hallbergmoos sanayi bölgesinde açılan showroom’da ağırlamayı planlıyor.

Showroom’da kendi ürünlerinin yanı sıra Vestel’in lisans anlaşması yaptığı Toshiba ve Sharp markaları ile Zorlu Tekstil ürünleri yer alıyor. Toplantı odalarının da bulunduğu 800 metrekarelik showroomda B2B display solutions, LED aydınlatma, TV, beyaz eşya, telefon, EV Charger gibi ürünler sergileniyor.

Showroom, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, Vestel Dış Ticaret Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kutlu, satış müdürleri ve üst düzey yöneticilerin katıldığı törenle hizmete açıldı.