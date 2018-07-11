HABER

Vestel Avrupa showroom'unu Münih’te açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Vestel, Avrupa’daki müşterileriyle arasındaki mesafeyi kısaltmak ve ürünlerini sergilemek için Münih’te showroom açtı - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan: - "İhracat yaptığımız ülkelerin başında Avrupa ülkeleri geliyor. Şimdi bu ülkelerdeki müşterilerimize daha yakın olmak, onlara ürünlerimizi göstermek amacıyla Münih’te bir showroom açtık. Bu showroom, aynı zamanda Avrupa’da bulunan potansiyel müşterilerimizle teknolojimizi buluşturmamızı sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Vestel, Avrupa’daki müşterileriyle arasındaki mesafeyi kısaltmak ve ürünlerini sergilemek için Münih’te showroom açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki müşterilerine bir adım daha yaklaşan Vestel, Münih’te bir showroom açtı.

Vestel hem Almanya hem de tüm Avrupa müşterilerini Münih havaalanına yaklaşık 15 dakikalık mesafedeki Hallbergmoos sanayi bölgesinde açılan showroom’da ağırlamayı planlıyor.

Showroom’da kendi ürünlerinin yanı sıra Vestel’in lisans anlaşması yaptığı Toshiba ve Sharp markaları ile Zorlu Tekstil ürünleri yer alıyor. Toplantı odalarının da bulunduğu 800 metrekarelik showroomda B2B display solutions, LED aydınlatma, TV, beyaz eşya, telefon, EV Charger gibi ürünler sergileniyor.

Showroom, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, Vestel Dış Ticaret Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kutlu, satış müdürleri ve üst düzey yöneticilerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turan Erdoğan, “Kendi sektörümüzde 20 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu oluyoruz. 155 ülkeye yaptığımız ihracat ile dünyanın 4’te 3’üne Vestel teknolojisini ulaştırıyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında ise Avrupa ülkeleri geliyor. Şimdi bu ülkelerdeki müşterilerimize daha yakın olmak, onlara ürünlerimizi göstermek amacıyla Münih’te bir showroom açtık. Bu showroom, aynı zamanda Avrupa’da bulunan potansiyel müşterilerimizle teknolojimizi buluşturmamızı sağlayacak. Yeni showroom’un Vestel’e yeni başarılar getireceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!
 O geceyi anlattılar O geceyi anlattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Münih showroom Vestel

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İlginizi Çekebilir

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

15 Temmuz gazisi 'cankurtaranını' arıyor

15 Temmuz gazisi 'cankurtaranını' arıyor

'Adnan Oktar belasını buldu'

'Adnan Oktar belasını buldu'

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

‘Poyraz’ın tedavisi yarıda kalmasın’

‘Poyraz’ın tedavisi yarıda kalmasın’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.