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Vestel kendi sektöründe 20 yıldır üst üste ihracat şampiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Vestel, TİM tarafından hazırlanan Türkiye’nin en başarılı ihracatçı firmaları 2017 sıralamasında Elektrik Elektronik ve Hizmet sektöründe bir kez daha şampiyon oldu - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu: - "Ne mutlu ki, yıllardır Türkiye’nin en başarılı ihracatçıları arasında yer alıp Vestel ile Elektrik Elektronik ve Hizmet sektöründe 20 yıldır aralıksız ihracat lideri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" - "Vestel, önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürün, hizmet ve katma değerli servisleriyle Türkiye’nin teknolojide dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecektir”

İSTANBUL (AA) - Vestel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye’nin en başarılı ihracatçı firmaları 2017 sıralamasında Elektrik Elektronik ve Hizmet sektöründe bir kez daha şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, sektöründeki ihracat şampiyonluğunu yine kimseye bırakmayarak 20’nci kez Elektrik Elektronik ve Hizmet sektöründe birinciliği elde etti.

2017 yılında yaptığı 2 milyar 104 milyon dolarlık ihracatla TİM tarafından kendi sektöründe birinci seçilen Vestel, genel sıralamada da 7’nci oldu.

Bugün gerçekleştirilen törende ihracat şampiyonluğu ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, şunları kaydetti:

"Zorlu Holding olarak tüm faaliyet alanlarımızda teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımla katma değer yaratan ürün ve hizmetler sunuyor, gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ortaya koyduğumuz bu vizyonunun en güçlü temsilcisi olan Vestel, Türkiye’den dünyanın 155 ülkesine teknoloji ihraç ediyor. Zorlu Grubu olarak, kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız her işte her zaman liderliği hedefledik. Ne mutlu ki, yıllardır Türkiye’nin en başarılı ihracatçıları arasında yer alıp Vestel ile Elektrik Elektronik ve Hizmet sektöründe 20 yıldır aralıksız ihracat lideri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vestel, önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürün, hizmet ve katma değerli servisleriyle Türkiye’nin teknolojide dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecektir.”

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da Vestel'in teknoloji açısından Türkiye sınırlarını aşmış bir değere sahip olduğunu belirterek, "Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yaptığımız yatırımlarla uluslararası standartlarda ürünler üretip, bu ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Dünyanın 4’te 3’üne yaptığımız ihracatla ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunmanın da gururunu yaşıyoruz. Üst üste 20 yıldır aldığımız bu ödül de doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu motivasyonla ülkemiz için daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat tim Vestel

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