Veteran badmintoncular, Türkiye Şampiyonası'nda korta çıktı

Türkiye Veteranlar Badminton Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya, 27 ilden 155 sporcu katıldı.
Şampiyonada mücadele eden federasyon başkanı Murat Özmekik, tek erkekler artı 50 yaş kategorisinde birinci oldu.
Badminton Federasyonu eski başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu anısına gerçekleştirilen ve dört gün süren organizasyonda, tek erkeklerde ayrıca artı 35 yaşta Barış Boyar, artı 40 yaşta Zafer Şahin, artı 45 yaşta Kemal Yıldız ve artı 55 yaşta Baha Tekin şampiyonluğa ulaştı.
Tek kadınlarda ise artı 35 yaşta Aynur Mutlu, artı 40 yaşta Serpil Babacan, artı 45 yaşta İmran Doğan ve artı 55 yaşta Zehra Certel birinciliği elde etti.
(AA)
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