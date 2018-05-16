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VETERİNER KLİNİĞİNDEKİ ZEHİRLENMEDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:44 | Son Güncelleme

* Jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı anlaşılan zehirlenme olayında iş yeri sahibi Veteriner Selçuk Çömlek ağır yaralanırken stajyer veteriner Burak Genç'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.    Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Beyoğlu'nde 11 Mayıs tarihinde bir veteriner kliniğinde yaşanan zehirlenme olayında yaralanan iki kişiden birinin öldüğü olayın ise  jenaratörden sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi.

* Jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı anlaşılan zehirlenme olayında iş yeri sahibi Veteriner Selçuk Çömlek ağır yaralanırken stajyer veteriner Burak Genç'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Beyoğlu'nde 11 Mayıs tarihinde bir veteriner kliniğinde yaşanan zehirlenme olayında yaralanan iki kişiden birinin öldüğü olayın ise
jenaratörden sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi.

Olay 11 Mayıs Cuma günü Eskişehir Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. Olayın, elektriklerin kesilmesi nedeniyle devreye giren jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı belirlendi. İddiaya göre, elektrik kesintisinin ardından bodrum kata inen iş yeri sahibi Selçuk Çömlek'in gelmemesi üzerine stajyer veteriner Burak Genç de bodrum kata indi. Jeneratörden sızan gazdan etkilenen Çömlek ve Genç'i bodrum kata inen bir başka çalışan buldu ve dışarı çıkarak yardım istedi.

GENÇ VETERİNER HAYATINI KAYBETTİ
Stajyer veteriner Burak Genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Veteriner Selçuk Çömlek'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olaydan sonra görüntüleri(11 Mayıs'ta geçildi)
-Ölen Burak Genç'in fotoğrafı
-Yaralı Selçuk Çömlek fotoğrafı

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