Veteriner kliniğindeki zehirlenmede bir kişi hayatını kaybetti

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) BEYOĞLU'nda 11 Mayıs tarihinde bir veteriner kliniğinde yaşanan zehirlenme olayında yaralanan iki kişiden birinin öldüğü olayın ise

jenaratörden sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi.

Olay 11 Mayıs Cuma günü Eskişehir Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. Olayın, elektriklerin kesilmesi nedeniyle devreye giren jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı belirlendi. İddiaya göre, elektrik kesintisinin ardından bodrum kata inen iş yeri sahibi Selçuk Çömlek'in gelmemesi üzerine stajyer veteriner Burak Genç de bodrum kata indi. Jeneratörden sızan gazdan etkilenen Çömlek ve Genç'i bodrum kata inen bir başka çalışan buldu ve dışarı çıkarak yardım istedi.

GENÇ VETERİNER HAYATINI KAYBETTİ

Stajyer veteriner Burak Genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Veteriner Selçuk Çömlek'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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